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СБУ разоблачила коллаборантов, которые помогают оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области

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Семеро из коллаборантов уже получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы
Семеро из коллаборантов уже получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коллаборантов, которые помогают российским оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области. Об этом 5 октября сообщила в Telegram пресс-служба СБУ.

Семеро из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно способствовали передаче России ресурсов "Укрпошти".

Отдельное подозрение получила экс-сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонской области, которая по заданию спецслужб России передала оккупантам данные о как минимум 23 патриотически настроенных херсонцах. В обмен на лояльность, по информации СБУ, она получила должность в так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области".

"Что касается передачи оккупантам имущества "Укрпошти", то в этом производстве новое подозрение от СБУ получил экс-регионал Владимир Сальдо, добровольно "возглавивший" оккупационный режим в Херсонской области, его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпошти" Виктор Фирман. После захвата врагом области он согласился руководить незаконным образованием "государственное унитарное предприятие "почта Херсона", – говорится в заявлении.

Кроме того, СБУ собрала доказательства добровольного сотрудничества с РФ еще четырех "руководителей филиалов". В частности, речь идет о "главе" так называемого "федерального государственного унитарного предприятия "почта Крыма", "директоре" так называемого "департамента по управлению персоналом в федеральном государственном унитарном предприятии "почта Крыма", "начальнице" так называемого "государственного унитарного предприятия "почта таврии" и работнике так называемого "государственного унитарного предприятия "почта Херсона".

В СБУ заявили, что всем "чиновникам" объявлено о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили подозрение согласно ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенная в составе организованной группы).

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, спецслужбы, Укрпошта, подозрение, имущество, Владимир Сальдо, сотрудничество, российские оккупанты
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