СБУ разоблачила российских агентов, которые организовывали "референдум" оккупантов в Николаевской области

"Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, – сообщено о подозрении заочно", – отметили в спецслужбе.
Согласно материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" на захваченной оккупантами части Николаевской области.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, женщина по предварительному сговору с неустановленными лицами организовала "выездные избирательные участки" на территории Снигиревской общины, опрос населения и оповещение о проведении псевдореферендума. Она приняла участие в создании "территориальных участков для голосования", формировании "избирательных комиссий", составлении списков участников "референдума", разработке "бюллетеней", обеспечении финансирования подготовки и проведения фейкового "волеизъявления".
"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный "плебисцит", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, против фигурантов собрана доказательная база. Им сообщили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Сбежавшей организатору псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет тюремного заключения.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.
Оккупанты также провели так называемый "референдум" на захваченной части Николаевской области, которую они "присоединили" к Херсонской. Жители временно оккупированной Снигиревки выходили на митинг против проведения у них российского псевдоголосования.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.