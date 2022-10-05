СБУ разоблачила российских агентов, которые организовывали "референдум" оккупантов в Николаевской области

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Украины прошли фейковые "референдумы" Фото: ЕРА

"Двое из них уже проработаны СБУ и получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, – сообщено о подозрении заочно", – отметили в спецслужбе.

Согласно материалам следствия, "беглецом" оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно участвовала в организации и проведении незаконного "референдума" на захваченной оккупантами части Николаевской области.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, женщина по предварительному сговору с неустановленными лицами организовала "выездные избирательные участки" на территории Снигиревской общины, опрос населения и оповещение о проведении псевдореферендума. Она приняла участие в создании "территориальных участков для голосования", формировании "избирательных комиссий", составлении списков участников "референдума", разработке "бюллетеней", обеспечении финансирования подготовки и проведения фейкового "волеизъявления".

"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный "плебисцит", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, против фигурантов собрана доказательная база. Им сообщили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Сбежавшей организатору псевдореферендума подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет тюремного заключения.