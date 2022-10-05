СБУ задержала корректировщиков огня в Одесской и Донецкой областях

У одной задержанной изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар, говорится в сообщении. Женщину задержали при попытке очередной передачи данных.

Еще одну корректировщицу вражеского огня задержали в Покровском районе Донецкой области. Она пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Задания ей давал участник террористической организации "ДНР".

Следователи СБУ сообщили обеим задержанным о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.