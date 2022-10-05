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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала корректировщиков огня в Одесской и Донецкой областях

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Задержанную женщину подозревают в передаче данных об украинских военных оккупантам
Задержанную женщину подозревают в передаче данных об украинских военных оккупантам
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях, которые разведывали размещение и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке страны. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ 5 октября.

У одной задержанной изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар, говорится в сообщении. Женщину задержали при попытке очередной передачи данных.

Еще одну корректировщицу вражеского огня задержали в Покровском районе Донецкой области. Она пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ.

Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Задания ей давал участник террористической организации "ДНР".

Следователи СБУ сообщили обеим задержанным о подозрении за совершенные ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: СБУ, российская агрессия, война России против Украины, задержание, коллаборационизм
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