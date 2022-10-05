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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области депутат ОПЗЖ передавала оккупантам 70% урожая одной из общин – СБУ

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СБУ задержала женщину после деоккупации территории общины
СБУ задержала женщину после деоккупации территории общины
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила на деоккупированной части Харьковской области депутата из запрещенной в Украине политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая сотрудничала в российскими оккупантами. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской общины. По данным следствия, она договорилась с оккупантами об условиях ведения ею "сельскохозяйственной деятельности". Так, 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей.

Кроме этого, женщина передавала захватчикам горючее и предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и военной техники оккупантов.

"Зато оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом. Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств", – говорится в заявлении.

По информации СБУ, в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая в прошлом году, которые были сразу вывезены на территорию РФ. Женщину задержали после деоккупации территории Шевченковской общины.

Ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения – содержания под стражей.

ВИДЕО
Видео: Служба безопасности Украины / YouTube
Теги: Россия, СБУ, Украина, война, Харьковская область, следствие, урожай, война России против Украины, фермеры, Служба безопасности Украины, сотрудничество, ОПЗЖ, российские оккупанты
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