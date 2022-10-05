В Харьковской области депутат ОПЗЖ передавала оккупантам 70% урожая одной из общин – СБУ

Женщина является владелицей нескольких фермерских хозяйств на территории Шевченковской общины. По данным следствия, она договорилась с оккупантами об условиях ведения ею "сельскохозяйственной деятельности". Так, 70% собранного урожая она должна была отдавать представителям оккупационных властей.

Кроме этого, женщина передавала захватчикам горючее и предоставляла собственные помещения для размещения военных формирований и военной техники оккупантов.

"Зато оккупанты фактически позволили ей захватить чужие сельскохозяйственные угодья и технику других агропредприятий, владельцы которых не пошли на сотрудничество с врагом. Для этого захватчики назначили ее на должность руководителя так называемого "союза производителей сельскохозяйственной продукции" и санкционировали взять под свое "внешнее управление" активы других хозяйств", – говорится в заявлении.

По информации СБУ, в августе фермерша передала оккупантам 250 тонн семян подсолнечника из урожая в прошлом году, которые были сразу вывезены на территорию РФ. Женщину задержали после деоккупации территории Шевченковской общины.

Ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения – содержания под стражей.

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