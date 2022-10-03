СБУ задержала агента России, который фотографировал защитников Одессы

По информации СБУ, злоумышленник разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории Одессы Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Кроме того, он отрабатывал задачу по сбору данных на украинских защитников и фотофиксации их внешности.

"Захватчики пытались получить от своего приспешника координаты мест базирования личного состава, военной техники и вооружения ВСУ для проведения ракетных ударов", – говорится в заявлении.

По данным следствия, агентом России оказался местный житель, которого спецслужбы РФ привлекли к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения в Украину. В результате оперативных действий СБУ разоблачила вражескую агентурную связь и задержала злоумышленника в Одессе.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.