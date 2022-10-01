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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главарю "ЛНР" и "депутатам ДНР" объявили подозрения за организацию псевдореферендумов – СБУ

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В СБУ объяснили, что подозрения объявили по двум статьям УК Украины
В СБУ объяснили, что подозрения объявили по двум статьям УК Украины
Фото: ЕРА

Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник и восемь "депутатов ДНР" получили сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – о коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины, проинформировала 1 октября в Telegrаm Служба безопасности Украины.

Пасечник стал подозреваемым в связи с тем, что "подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России".

"По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита. Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России", – объяснили в СБУ.

В списке новых подозреваемых, помимо Пасечника, – Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец и Алексей Жигулин.

"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации ДНР" [Денису] Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", – подчеркнули в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияИзраильТурция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, референдум, война, пропаганда, ДНР, голосование, война России против Украины, документы, ЛНР, Леонид Пасечник, подозрение, суверенитет, ЛДНР, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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