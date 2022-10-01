Главарю "ЛНР" и "депутатам ДНР" объявили подозрения за организацию псевдореферендумов – СБУ

В СБУ объяснили, что подозрения объявили по двум статьям УК Украины Фото: ЕРА

Пасечник стал подозреваемым в связи с тем, что "подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России".

"По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита. Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России", – объяснили в СБУ.

В списке новых подозреваемых, помимо Пасечника, – Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец и Алексей Жигулин.

"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации ДНР" [Денису] Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", – подчеркнули в СБУ.

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