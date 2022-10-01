Главарю "ЛНР" и "депутатам ДНР" объявили подозрения за организацию псевдореферендумов – СБУ

Пасечник стал подозреваемым в связи с тем, что "подписал обращение депутатов незаконного "народного совета ЛНР" о вступлении в силу преступного "закона о референдуме Луганской народной республики по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта России".
"По его указаниям была проведена организационная работа по созданию и функционированию "центральных и участковых избирательных комиссий", обеспечено финансирование подготовки и проведения фейкового плебисцита. Кроме того, Пасечник регулярно участвовал в пропагандистских мероприятиях, обосновывая необходимость псевдоголосования и присоединения к России", – объяснили в СБУ.
В списке новых подозреваемых, помимо Пасечника, – Максим Кныш, Александр Мальков, Наталья Стрельчук, Мирослав Руденко, Анастасия Селиванова, Александр Бондаренко, Александр Дяговец и Алексей Жигулин.
"Эти коллаборанты на одном из собраний единогласно проголосовали за "закон" о проведении "референдума" и обратились к главарю террористической организации ДНР" [Денису] Пушилину за подписанием этого неправомерного документа", – подчеркнули в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
После объявления "результатов" псевдореферендумов ряд стран, в том числе Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Израиль, Турция заявили о непризнании результатов псевдореферендумов. Великобритания первой среди западных стран ввела санкции.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.