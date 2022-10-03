СБУ задержала в Черновицкой области контрабандиста оружия, который почти пять лет скрывался от следствия

Злоумышленником, по информации СБУ, оказался гражданин одной из стран Центральной Азии Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. По информации СБУ, он почти пять лет скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через территорию Украины.

"В 2018 году правоохранители разоблачили подпольного оружейника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия", – говорится в сообщении.

Долгое время злоумышленник прятался на территории региона, приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Буковины и пытался изменить облик. Однако СБУ задержала мужчину по месту его временного пребывания.

Сейчас решается вопрос дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.