СБУ сообщила о подозрении депутатам-коллаборантам Харьковской области

По информации СБУ, во время временной оккупации Харьковской области они добровольно присоединились к агрессору, помогая ему разграбить регион и преследовать жителей.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий задокументированы преступные действия двух депутатов Липецкого сельского совета. В период захвата местной территориальной общины оба чиновника поддержали захватчиков и согласились с ними сотрудничать. За такую "лояльность" представители страны-агрессора назначили своих приспешников в ряды местной оккупационной администрации. Там один из них занимался организацией сбора и незаконным вывозом украинского зерна с территории региона в Россию", – говорится в заявлении.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Также СБУ разоблачила деятельность бывшего начальника сектора дознания одного из отделов полиции Чугуевского района, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину добровольно перешел на сторону агрессора, назначившего его руководителем следственного подразделения в так называемом "отделе полиции" временно оккупированного Волчанска.
Злоумышленник активно участвовал в незаконном преследовании местных жителей и совершении против них репрессий. СБУ заочно сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и проводит мероприятия по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности.
Кроме этого, на государственной измене, совершенной в условиях военного положения, разоблачен бывший руководитель подразделения и два инспектора Купянского и Изюмского отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Они согласились войти в состав оккупационной администрации, где выполняли фискальные функции для наполнения "бюджета" оккупантов.
Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 3 октября Зеленский сказал, что в Харьковской области ВСУ освободили более 450 населенных пунктов, операция продолжается.