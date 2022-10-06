СБУ сообщила о подозрении депутатам-коллаборантам Харьковской области

По информации СБУ, во время временной оккупации Харьковской области они добровольно присоединились к агрессору, помогая ему разграбить регион и преследовать жителей.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий задокументированы преступные действия двух депутатов Липецкого сельского совета. В период захвата местной территориальной общины оба чиновника поддержали захватчиков и согласились с ними сотрудничать. За такую "лояльность" представители страны-агрессора назначили своих приспешников в ряды местной оккупационной администрации. Там один из них занимался организацией сбора и незаконным вывозом украинского зерна с территории региона в Россию", – говорится в заявлении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Также СБУ разоблачила деятельность бывшего начальника сектора дознания одного из отделов полиции Чугуевского района, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину добровольно перешел на сторону агрессора, назначившего его руководителем следственного подразделения в так называемом "отделе полиции" временно оккупированного Волчанска.

Злоумышленник активно участвовал в незаконном преследовании местных жителей и совершении против них репрессий. СБУ заочно сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и проводит мероприятия по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности.

Кроме этого, на государственной измене, совершенной в условиях военного положения, разоблачен бывший руководитель подразделения и два инспектора Купянского и Изюмского отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области. Они согласились войти в состав оккупационной администрации, где выполняли фискальные функции для наполнения "бюджета" оккупантов.

Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.