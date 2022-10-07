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ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой из России управлял Кива

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Кива, находясь в России, продолжал координировать действия одной из киевских преступных группировок
Кива, находясь в России, продолжал координировать действия одной из киевских преступных группировок
Фото: zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве преступную группировку, которой руководил подозреваемый в госизмене и скрывающийся в России экс-нардеп от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива. Об этом сообщает 7 октября пресс-служба СБУ.

"Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины", – сказано в сообщении.

В СБУ характеризуют обезвреженную банду как "мощную криминальную группировку", которая также использовалась запрещенной теперь в Украине партией ОПЗЖ в качестве "силовой ячейки".

"До побега нардепа в Россию эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. Также их привлекали к так называемой физической поддержке и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после начала полномасштабного вторжения России.

Следствие выяснило, что по замыслу экс-нардепа участники банды должны были оставаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата города, подчеркнули в СБУ. А после побега Кивы они решили организовать еще и наркобизнес – для получения дополнительных "прибылей".

"Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории. Своих клиентов подыскивали через личные связи и продавали товар, используя разветвленную сеть дилеров", – сказано в сообщении.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников стражи порядка среди прочего выявили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления. Также обнаружено огнестрельное оружие и патроны к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников и сообщения им о подозрении.

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным Госбюро расследований, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.

Теги: Россия, СБУ, оружие, наркотики, депутаты, розыск, обыск, следствие, вторжение, расследование, госизмена, преступление, Илья Кива, спецслужбы, подозрение, уголовное дело, обыски, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ, криминал, нардеп
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