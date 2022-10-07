СБУ ликвидировала в Киеве банду, которой из России управлял Кива

"Участники банды входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины", – сказано в сообщении.

В СБУ характеризуют обезвреженную банду как "мощную криминальную группировку", которая также использовалась запрещенной теперь в Украине партией ОПЗЖ в качестве "силовой ячейки".

"До побега нардепа в Россию эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. Также их привлекали к так называемой физической поддержке и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего в центре столицы", – отметили в спецслужбе.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после начала полномасштабного вторжения России.

Следствие выяснило, что по замыслу экс-нардепа участники банды должны были оставаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата города, подчеркнули в СБУ. А после побега Кивы они решили организовать еще и наркобизнес – для получения дополнительных "прибылей".

"Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории. Своих клиентов подыскивали через личные связи и продавали товар, используя разветвленную сеть дилеров", – сказано в сообщении.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников стражи порядка среди прочего выявили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления. Также обнаружено огнестрельное оружие и патроны к нему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников и сообщения им о подозрении.