САП объявила Киве о подозрении в сокрытии от декларирования недвижимости в Козине

Бывший нардеп подозревается во внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год, а именно – в сокрытии от декларирования принадлежащего ему объекта недвижимого имущества в Козине Киевской области стоимостью более 4 млн грн.

Имя подозреваемого не указано, но в пресс-службе упомянули, что Верховный Суд в мае 2022 года окончательно конфисковал в пользу государства 1,2 млн грн доходов экс-нардепа. Речь идет о доходах бывшего парламентария от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы от жомовой ямы.