САП объявила Киве о подозрении в сокрытии от декларирования недвижимости в Козине

Бывший нардеп подозревается во внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год, а именно – в сокрытии от декларирования принадлежащего ему объекта недвижимого имущества в Козине Киевской области стоимостью более 4 млн грн.
Имя подозреваемого не указано, но в пресс-службе упомянули, что Верховный Суд в мае 2022 года окончательно конфисковал в пользу государства 1,2 млн грн доходов экс-нардепа. Речь идет о доходах бывшего парламентария от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы от жомовой ямы.
Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.
1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.
15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным Госбюро расследований, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.
В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.