ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Чуть не набил морду Киве". Тищенко удивлен заявлением "Слуги народа" и вспомнил только один публичный скандал со своим участием

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тищенко заявил, что Киев его душа, но Закарпатье стало частью его сердца
Тищенко заявил, что Киев – его душа, но Закарпатье стало частью его сердца
Фото: Николай Тищенко / Instagram

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что решение об отстранении от руководства закарпатской организацией партии не стало для него неожиданностью. В то же время он удивлен, что его имя в заявлении "Слуги народа" связали со скандалами и ссорами. Ответ однопартийцам Тищенко опубликовал 20 июля в Telegram.

"Что меня действительно удивило во вчерашнем заявлении, так это позиция руководства партии о "сомнительных пиар-акциях, скандалах и ссорах". За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил морду коллаборанту Киве. И набью, если он попадется мне на глаза", – пообещал депутат.

Тищенко заявил, что в других ситуациях всегда "придерживается командной игры", но такая уж его судьба – "быть ньюсмейкером "Слуги народа".

Депутат подчеркнул, что решение о прекращении полномочий в качестве главы закарпатской организации "Слуги народа" не было для него неожиданным. Тищенко считает, что усиление власти на местах во время войны "неизбежно ведет к тому, что глава области должен руководить и партийной ячейкой".

При этом он пообещал продолжать "внимательно следить за процессами в регионе" и предупредил "местных князьков и коллаборантов", чтобы те не радовались его отставке.

В Верховной Раде 17 июня 2021 года произошла массовая драка. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, потребовали отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме.

Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Кива. Одним из самых ярких моментов заседания стало его противостояние с Тищенко. Другие нардепы, в частности Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), пытались их разнять. О стычке с Тищенко Кива заявил "Вестям", что они просто "выясняли отношения", а кто начал первым, неясно. "Там была толпа, там непонятно: первый, второй, третий", – добавил Кива.

Контекст:

Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".

Тищенко возглавил закарпатскую областную организацию "Слуги народа" в марте 2021 года. Перед этим он возглавлял киевскую городскую организации партии.

Его полномочия в качестве главы закарпатской ячейки "Слуги народа" досрочно прекращены 19 июля главой политсилы, народным депутатом Еленой Шуляк по согласованию с главой политсовета партии, нардепом Давидом Арахамией. Шуляк заявила, что в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, а не с "публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".

За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".

В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 26 апреля.

В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, президент Владимир Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.

В сентябре 2021 года Тищенко прервал выступление в Верховной Раде внефракционного депутата Гео Лероса, который выступал с требованием создать следственную комиссию по "делу вагнеровцев". Тищенко подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и силой оттащил от трибуны.

9 июля 2022 года нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что инициирует исключение из партии и фракции "Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский". Нардеп писала, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая также утверждала, что в Офисе президента Украины Тищенко "да-а-авно избегают".

15 июля Безуглая сообщила, что написала заявление представителям своей партии с требованием исключить Тищенко из "Слуги народа" и ее парламентской фракции.

Теги: Верховная Рада, Украина, Закарпатье, драка, депутаты, народные депутаты, Илья Кива, парламент, скандал, Закарпатская область, Николай Тищенко, Слуга народа, Елена Шуляк, потасовки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Оля, мечтаю носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому". Сумская показала последнее сообщение от Писанки
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
"Выглядит сексуально и красиво", "Вневременная красота". 57-летняя Херли снялась без бюстгальтера
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
  Tayanna презентовала клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах". Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
"Хотел закрыть рану в душе". Арестович рассказал, зачем Путин начал войну против Украины
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (138493)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (68148)
3
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (54171)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (49464)
5
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (45957)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (37770)
7
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (35562)
8
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (31494)
 
 
 
 