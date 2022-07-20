"Чуть не набил морду Киве". Тищенко удивлен заявлением "Слуги народа" и вспомнил только один публичный скандал со своим участием

"Что меня действительно удивило во вчерашнем заявлении, так это позиция руководства партии о "сомнительных пиар-акциях, скандалах и ссорах". За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил морду коллаборанту Киве. И набью, если он попадется мне на глаза", – пообещал депутат.

Тищенко заявил, что в других ситуациях всегда "придерживается командной игры", но такая уж его судьба – "быть ньюсмейкером "Слуги народа".

Депутат подчеркнул, что решение о прекращении полномочий в качестве главы закарпатской организации "Слуги народа" не было для него неожиданным. Тищенко считает, что усиление власти на местах во время войны "неизбежно ведет к тому, что глава области должен руководить и партийной ячейкой".

При этом он пообещал продолжать "внимательно следить за процессами в регионе" и предупредил "местных князьков и коллаборантов", чтобы те не радовались его отставке.

В Верховной Раде 17 июня 2021 года произошла массовая драка. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, потребовали отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме.

Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Кива. Одним из самых ярких моментов заседания стало его противостояние с Тищенко. Другие нардепы, в частности Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), пытались их разнять. О стычке с Тищенко Кива заявил "Вестям", что они просто "выясняли отношения", а кто начал первым, неясно. "Там была толпа, там непонятно: первый, второй, третий", – добавил Кива.