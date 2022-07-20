"Чуть не набил морду Киве". Тищенко удивлен заявлением "Слуги народа" и вспомнил только один публичный скандал со своим участием

"Что меня действительно удивило во вчерашнем заявлении, так это позиция руководства партии о "сомнительных пиар-акциях, скандалах и ссорах". За три года я никогда не был инициатором публичных ссор. Хотя нет. Был. Приблизительно год назад я чуть не набил морду коллаборанту Киве. И набью, если он попадется мне на глаза", – пообещал депутат.
Тищенко заявил, что в других ситуациях всегда "придерживается командной игры", но такая уж его судьба – "быть ньюсмейкером "Слуги народа".
Депутат подчеркнул, что решение о прекращении полномочий в качестве главы закарпатской организации "Слуги народа" не было для него неожиданным. Тищенко считает, что усиление власти на местах во время войны "неизбежно ведет к тому, что глава области должен руководить и партийной ячейкой".
При этом он пообещал продолжать "внимательно следить за процессами в регионе" и предупредил "местных князьков и коллаборантов", чтобы те не радовались его отставке.
В Верховной Раде 17 июня 2021 года произошла массовая драка. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, потребовали отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме.
Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Кива. Одним из самых ярких моментов заседания стало его противостояние с Тищенко. Другие нардепы, в частности Нестор Шуфрич (ОПЗЖ), пытались их разнять. О стычке с Тищенко Кива заявил "Вестям", что они просто "выясняли отношения", а кто начал первым, неясно. "Там была толпа, там непонятно: первый, второй, третий", – добавил Кива.
Тищенко родился в Киеве, он является основателем и владельцем столичной сети ресторанов "Наша карта", был судьей кулинарного шоу "МастерШеф", ведущим программы "Ревизор". Избран в народные депутаты в киевском округе №219 от партии "Слуга народа".
Тищенко возглавил закарпатскую областную организацию "Слуги народа" в марте 2021 года. Перед этим он возглавлял киевскую городскую организации партии.
Его полномочия в качестве главы закарпатской ячейки "Слуги народа" досрочно прекращены 19 июля главой политсилы, народным депутатом Еленой Шуляк по согласованию с главой политсовета партии, нардепом Давидом Арахамией. Шуляк заявила, что в условиях полномасштабной войны с Россией партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, а не с "публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами".
За время каденции народного депутата Тищенко попал в несколько скандалов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения. "А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?" – сказал Тищенко. В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть "формулы Штайнмайера".
В апреле 2020-го Тищенко оговорился и назвал "праздником" Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 26 апреля.
В мае 2021 года Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены в разгар карантина. После этого скандала, по словам самого нардепа, президент Владимир Зеленский сказал ему: "Работай, Коля. Лучше всех работай". Фракция тогда вынесла выговор Тищенко.
В сентябре 2021 года Тищенко прервал выступление в Верховной Раде внефракционного депутата Гео Лероса, который выступал с требованием создать следственную комиссию по "делу вагнеровцев". Тищенко подошел к трибуне, отодвинул микрофон, затем схватил Лероса и силой оттащил от трибуны.
9 июля 2022 года нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая заявила, что инициирует исключение из партии и фракции "Тищенко Николая Николаевича, он же Титан, он же Велюр, он же Котлета, он же Коля Оболонский". Нардеп писала, что в команде "Слуги народа" "много замечательных людей", а Тищенко – "пятно, потемневшее в условиях войны". Безуглая также утверждала, что в Офисе президента Украины Тищенко "да-а-авно избегают".
15 июля Безуглая сообщила, что написала заявление представителям своей партии с требованием исключить Тищенко из "Слуги народа" и ее парламентской фракции.