Верховный Суд окончательно запретил деятельность ОПЗЖ в Украине

В СБУ отметили, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", — говорится в сообщении.

Установлена причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности, которая создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили в ведомстве.

"Таким образом, решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается", — подчеркнули в СБУ.