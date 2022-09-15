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ПОЛИТИКА

Верховный Суд окончательно запретил деятельность ОПЗЖ в Украине

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Суд вынес решение по апелляции ОПЗЖ
Суд вынес решение по апелляции ОПЗЖ
Фото: pixabay.com

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

В СБУ отметили, что решение о запрете функционирования ОПЗЖ было принято на основании указа президента и решения СНБО. Они основывались на доказательствах деструктивной деятельности, собранных в рамках реагирования СБУ на угрозы национальной безопасности.

"Речь идет прежде всего о демонстративной поддержке и популяризации агрессивной антиукраинской политики России как на уровне руководства, так и рядовых ее членов. ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора по отношению к Украине и наносила значительный ущерб интересам нашего государства", — говорится в сообщении.

Установлена причастность ведущих функционеров ОПЗЖ к деятельности, которая создает реальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили в ведомстве.

"Таким образом, решение о запрете ОПЗЖ окончательно и не подлежит обжалованию, а привлечение к ответственности членов партии, которые вредили интересам Украины, продолжается", — подчеркнули в СБУ.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.

В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.

24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".

Теги: запрет, Верховный Суд, партия, ОПЗЖ
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