Глава запрещенной ОПЗЖ Бойко замечен в Карловых Варах. У него "отпуск за свой счет", сообщил спикер

По данным журналистов, 63-летний Бойко был замечен в Карловых Варах 25 августа. "Схемы" пытались выяснить, какова цель поездки нардепа и связана ли она с исполнением депутатских обязанностей.
"Его спикер ответил "Схемам", что Бойко взял отпуск за свой счет с 22-го по 29 августа, а в Карловых Варах находится на лечении", – говорится в сообщении.
В мессенджере WhatsApp корреспонденты отправили Бойко несколько вопросов: чем он и его однопартийцы помогают Украине в борьбе с российской агрессией, а также чувствуют ли они личную, политическую и моральную ответственность за распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине.
Бойко прочитал их, но оставил без ответа, отмечают "Схемы".
16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако" об украинских "VIP-беженцах" на Лазурном побережье.
Автор расследования, журналист Михаил Ткач, рассказал о "неприлично большом количестве" украинских "VIP-беженцев" на средиземноморских курортах Монако и Франции. В опубликованном видеоматериале фигурирует ряд известных украинских бизнесменов, политиков и членов их семей. 17 августа ГБР сообщило о начале досудебного расследования по фактам, опубликованным в журналистском расследовании. Позже СМИ опубликовали список фигурантов расследования, Бойко в нем не упоминался.
Бойко с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были основателями ОПЗЖ.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".