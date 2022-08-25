В Раде предложили досрочно прекратить полномочия депутатов, избранных от ОПЗЖ

Об этом сообщается в карточке документа, опубликованной на сайте Рады.
"Прекратить досрочно полномочия народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в… округах, избранных от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины", – предлагается в проекте постановления.
В опубликованном списке – 42 нардепа, в частности – Юрий Бойко, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Наталья Королевская.
"Целью указанного проекта является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения неукоснительного соблюдения присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищение рядов народных избранников от государственных предателей", – сказано в пояснительной записке.
Инициаторами проекта постановления выступили четыре нардепа – Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), Владимир Арьев ("Евросолидарность"), София Федина ("Евросолидарность") и Олег Дунда ("Слуга народа").
Документ направлен на рассмотрение комитета Рады, указывается в карточке.
Основателями ОПЗЖ являются Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, ОПЗЖ поддержали 13,05% избирателей. Политическая партия сформировала вторую по численности (43 нардепа) фракцию в Верховной Раде Украины.
На фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину из фракции ОПЗЖ в Раде вышел ряд нардепов. Кроме того, ранее исключенного из ОПЗЖ нардепа Илью Киву лишили мандата.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
21 апреля стало известно, что нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Главой группы в составе 25 народных депутатов стал бывший сопредседатель фракции ОПЗЖ Бойко.
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.