В Раде предложили досрочно прекратить полномочия депутатов, избранных от ОПЗЖ

Об этом сообщается в карточке документа, опубликованной на сайте Рады.

"Прекратить досрочно полномочия народных депутатов Украины, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в… округах, избранных от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины", – предлагается в проекте постановления.

В опубликованном списке – 42 нардепа, в частности – Юрий Бойко, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Наталья Королевская.

"Целью указанного проекта является необходимость восстановления законности и справедливости в части обеспечения неукоснительного соблюдения присяги всеми действующими народными депутатами Украины и очищение рядов народных избранников от государственных предателей", – сказано в пояснительной записке.

Инициаторами проекта постановления выступили четыре нардепа – Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), Владимир Арьев ("Евросолидарность"), София Федина ("Евросолидарность") и Олег Дунда ("Слуга народа").

Документ направлен на рассмотрение комитета Рады, указывается в карточке.