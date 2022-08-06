Семь пророссийских партий оспаривают в суде свой запрет в Украине – "Чесно"

В "Чесно" отметили отличия в рассмотрении дел в первой инстанции и в Верховном Суде Фото: pixabay.com

"По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партия "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины. Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова подали Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна")", – говорится в сообщении.

По данным "Чесно", Верховный Суд уже рассматривает апелляцию "Союза левых сил" и "Социалистов", по этим делам уже состоялись первые заседания.

Аналитик движения Игорь Фещенко, посетивший заседания, отметил, что Верховный Суд рассматривает дела партий без "неоправданной спешки, которая наблюдалась при рассмотрении дел в первой инстанции", а также, в отличие от суда первой инстанции, допускает на свои заседания не только журналистов, но и свободных слушателей.

В "Чесно" отметили, что партии были запрещены одним и тем же судом в июне-июле по искам Министерства юстиции. В законную силу вступили решения о запрете четырех партий: "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Русь единая" (Партия политики Путина) и Коммунистическая партия Украины.

"Окончательно не выяснена судьба еще пяти партий. С одной стороны, в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой – отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Рабочей партии Украины и партии "Справедливость и развитие", – объяснили активисты.