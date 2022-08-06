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ПОЛИТИКА

Семь пророссийских партий оспаривают в суде свой запрет в Украине – "Чесно"

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В "Чесно" отметили отличия в рассмотрении дел в первой инстанции и в Верховном Суде
В "Чесно" отметили отличия в рассмотрении дел в первой инстанции и в Верховном Суде
Фото: pixabay.com

Движение "Чесно" выяснило, что семь из 16 пророссийских партий, чья деятельность была запрещена в Украине в 2022 году, оспаривают такое решение в Верховном Суде Украины. Об этом активисты проинформировали 5 августа.

"По состоянию на 5 августа известно, что апелляционные жалобы подали партия "Социалисты", "Союз левых сил", ОПЗЖ, Партия Шария и Социалистическая партия Украины. Последними жалобы на решение Восьмого апелляционного суда Львова подали Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко и партия "Счастливая Украина" (ранее "Успешная страна")", – говорится в сообщении.

По данным "Чесно", Верховный Суд уже рассматривает апелляцию "Союза левых сил" и "Социалистов", по этим делам уже состоялись первые заседания.

Аналитик движения Игорь Фещенко, посетивший заседания, отметил, что Верховный Суд рассматривает дела партий без "неоправданной спешки, которая наблюдалась при рассмотрении дел в первой инстанции", а также, в отличие от суда первой инстанции, допускает на свои заседания не только журналистов, но и свободных слушателей.

В "Чесно" отметили, что партии были запрещены одним и тем же судом в июне-июле по искам Министерства юстиции. В законную силу вступили решения о запрете четырех партий: "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Русь единая" (Партия политики Путина) и Коммунистическая партия Украины.

"Окончательно не выяснена судьба еще пяти партий. С одной стороны, в реестре нет соответствующей даты вступления решения в законную силу, а с другой – отсутствует информация о подаче ими апелляционных жалоб. Речь идет о партиях "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Рабочей партии Украины и партии "Справедливость и развитие", – объяснили активисты.

Контекст:

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: запрет, Оппозиционный блок, Чесно, Верховный Суд, политика, журналисты, активист, апелляция, Социалистическая партия, партия, суд, Партия Шария, заседание, ОПЗЖ, Союз левых сил
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