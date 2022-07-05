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Суд запретил деятельность Компартии Украины и партии экс-министра времен Януковича

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Апелляционный суд запретил деятельность еще двух партий в Украине
Апелляционный суд запретил деятельность еще двух партий в Украине
Фото: flickr.com

Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Решение было принято на заседании 5 июля, сообщила пресс-служба суда.

"Cуд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1182737315851275

Кроме того, суд запретил деятельность партии "Щаслива Україна", сообщила пресс-служба. Имущество партии также будет передано в собственность государства. 

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1182724635852543

Контекст:

Коммунистическая партия была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса окружным административным судом Киева, но как партия существовала. 

"Щаслива Україна" – проект экс-министра времен бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко. Партия была основана в 2011 году под названием "Успішна Україна".

14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд. 

С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блок Владимира СальдоСоциалистическая партия УкраиныПартия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил""Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся "Партией политики Путина".

Теги: Украина, КПУ, Петр Симоненко, Александр Клименко, Владимир Зеленский, апелляционный суд, деятельность, партия, суд
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