Суд запретил деятельность Компартии Украины и партии экс-министра времен Януковича

"Cуд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.
Кроме того, суд запретил деятельность партии "Щаслива Україна", сообщила пресс-служба. Имущество партии также будет передано в собственность государства.
Коммунистическая партия была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса окружным административным судом Киева, но как партия существовала.
"Щаслива Україна" – проект экс-министра времен бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко. Партия была основана в 2011 году под названием "Успішна Україна".
14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.
С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся "Партией политики Путина".