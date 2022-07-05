Суд запретил деятельность Компартии Украины и партии экс-министра времен Януковича

Апелляционный суд запретил деятельность еще двух партий в Украине Фото: flickr.com

"Cуд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд запретил деятельность партии "Щаслива Україна", сообщила пресс-служба. Имущество партии также будет передано в собственность государства.