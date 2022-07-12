Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.
Движение "Чесно" отмечает, что судебное заседание по этому делу переносилось два раза: сначала с 23 июня на 5 июля, а затем на 12 июля.
Запрет партии произошел на фоне открытого вторжения России в Украину, о котором президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.
С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Русь единая", ранее называвшаяся "Партией политики Путина".