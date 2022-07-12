Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.

Движение "Чесно" отмечает, что судебное заседание по этому делу переносилось два раза: сначала с 23 июня на 5 июля, а затем на 12 июля.

Запрет партии произошел на фоне открытого вторжения России в Украину, о котором президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.