ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд запретил деятельность Рабочей партии Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Иск в суд подавал Минюст
Иск в суд подавал Минюст
Фото: pixabay.com

12 июля Восьмой апелляционный административный суд Украины запретил деятельность Рабочей партии Украины по иску Министерства юстиции. Об этом проинформировал сайт суда.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Рабочей партии Украины; имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.

Движение "Чесно" отмечает, что судебное заседание по этому делу переносилось два раза: сначала с 23 июня на 5 июля, а затем на 12 июля.

Запрет партии произошел на фоне открытого вторжения России в Украину, о котором президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Контекст:

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.

С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блок Владимира СальдоСоциалистическая партия УкраиныПартия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил"Оппозиционная платформа – За жизнь", а также "Русь единая", ранее называвшаяся "Партией политики Путина".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: запрет, политика, документы, имущество, деятельность, административный суд, партия, суд, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Жена мэра Киева Кличко показала свой быт и дом в Германии
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
  "У поклонников русского говнорока наступило прозрение". Сукачев, Шахрин, Гаркуша, "Чиж", Маргулис поддержали РФ
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
Литковская и Данилюк, Мендель и Кухта, Сенцов и Вельч. Украинские знаменитости, которые создали семьи во время войны. Фото
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
"Вытащил лифчики из-под флага". alyona alyona рассказала, как рэпер A$AP Rocky поступил с украинским знаменем
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (325947)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (189187)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (85871)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (85211)
5
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (49385)
6
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (48065)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (39473)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (26188)
 
 
 
 