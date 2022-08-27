"Эти консервы обязательно будут вскрыты и жизни им в нашей стране не будет". Данилов прокомментировал будущее депутатов от ОПЗЖ

По его словам, партии, которые были запрещены решением СНБО, а потом это решение подтвердил суд, "должны быть закрыты раз и навсегда".

"Эти консервы обязательно будут вскрыты и жизни им в нашей стране не будет. Потому что именно эти люди, представители этих партий, привели войну в нас дом. Если б мы с 1991 года не обращали внимания на наших так называемых соседей, то жили бы в совершенно другой стране. Из-за их попыток все время совать нос в нашу конституцию и политическую систему мы имеем такие последствия", – заявил он.

Отвечая на вопрос, какова вероятность воплощения подобной инициативы в решение СНБО или закон, Данилов отметил, что депутаты уже выдвинули инициативу о том, что депутаты ОПЗЖ должны покинуть парламент.

"Я эту мысль поддерживаю: партии, которые скомпроментированы контактом с Россией, непосредственно с Путиным, они должны взять и спокойно уйти из Верховной рады. К сожалению, часть из них сейчас в Монако, но я верю, что всему свое время", – добавил секретарь СНБО.