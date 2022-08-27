"Эти консервы обязательно будут вскрыты и жизни им в нашей стране не будет". Данилов прокомментировал будущее депутатов от ОПЗЖ

По его словам, партии, которые были запрещены решением СНБО, а потом это решение подтвердил суд, "должны быть закрыты раз и навсегда".
"Эти консервы обязательно будут вскрыты и жизни им в нашей стране не будет. Потому что именно эти люди, представители этих партий, привели войну в нас дом. Если б мы с 1991 года не обращали внимания на наших так называемых соседей, то жили бы в совершенно другой стране. Из-за их попыток все время совать нос в нашу конституцию и политическую систему мы имеем такие последствия", – заявил он.
Отвечая на вопрос, какова вероятность воплощения подобной инициативы в решение СНБО или закон, Данилов отметил, что депутаты уже выдвинули инициативу о том, что депутаты ОПЗЖ должны покинуть парламент.
"Я эту мысль поддерживаю: партии, которые скомпроментированы контактом с Россией, непосредственно с Путиным, они должны взять и спокойно уйти из Верховной рады. К сожалению, часть из них сейчас в Монако, но я верю, что всему свое время", – добавил секретарь СНБО.
20 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ. Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде.
В середине июля "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала в апелляционном порядке решение Восьмого апелляционного административного суда от 20 июня, согласно которому партия была запрещена с передачей всего ее имущества в собственность государства.
24 августа в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №7694 о досрочном прекращении депутатских полномочий народных депутатов Украины, избранных от ОПЗЖ "в связи с выходом этих депутатов из состава депутатской фракции этой партии и с выездами на постоянное проживание за пределы Украины".