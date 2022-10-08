В РФ сообщают о троих погибших на Крымском мосту. Известно, что взорвавшийся грузовик принадлежит гражданину России

По его информации, жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом со взорвавшимся грузовиком.

"Из воды подняты тела двух погибших – женщины и мужчины. Их личности устанавливаются", – говорится в сообщении.

Третья жертва – вероятно, это водитель фуры, которая якобы была подорвана на мосту.

Установлены данные грузового автомобиля и его собственника, отмечают в СК РФ. Это житель Краснодарского края (РФ), по месту его жительства начаты следственные действия.

Ранее "спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине не подтверждают причастности к этому Украины.