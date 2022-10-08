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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ сообщают о троих погибших на Крымском мосту. Известно, что взорвавшийся грузовик принадлежит гражданину России

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Собственником загоревшегося грузовика оказался житель Краснодарского края (РФ)
Собственником загоревшегося грузовика оказался житель Краснодарского края (РФ)
Фото: ЕРА

В результате взрыва на Крымском мосту, предварительно, погибло три человека. Об этом 8 октября сообщает сайт Следственного комитета России.

По его информации, жертвами стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом со взорвавшимся грузовиком.

"Из воды подняты тела двух погибших – женщины и мужчины. Их личности устанавливаются", – говорится в сообщении. 

Третья жертва – вероятно, это водитель фуры, которая якобы была подорвана на мосту.

Установлены данные грузового автомобиля и его собственника, отмечают в СК РФ. Это житель Краснодарского края (РФ), по месту его жительства начаты следственные действия. 

Ранее "спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине не подтверждают причастности к этому Украины.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. 

Минобороны Украины отреагировало так: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?"

Теги: Крым, взрыв, Следственный комитет РФ, жертвы, расследование, война России против Украины, Крымский мост
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