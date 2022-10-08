"Поздравляю, Путин". МИД Эстонии отреагировал на подрыв Крымского моста

Рейнсалу, который в августе встречался с президентом Владимиром Зеленским, приветствовал события в Крыму Фото: Urmas Reinsalu / Facebook

По словам дипломата, мост обеспечивал не только логистическое, но и политическое "единство", которое теперь разорвано. Он назвал "положительным моментом" то, что все движение по путепроводу остановилось.

"Он был важен для Путина еще и потому, что подтверждал, что [оккупированный Россией] Крым навсегда останется с ней", – сказал министр.

Рейнсалу не исключает, что "эта цель намечена уже давно" и взрыв на мосту был запланирован на определенное время. Он связал это с днем рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, возможно, могут стоять за этой операцией", – добавил министр.