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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поздравляю, Путин". МИД Эстонии отреагировал на подрыв Крымского моста

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Рейнсалу, который в августе встречался с президентом Владимиром Зеленским, приветствовал события в Крыму
Рейнсалу, который в августе встречался с президентом Владимиром Зеленским, приветствовал события в Крыму
Фото: Urmas Reinsalu / Facebook

Повреждение Крымского моста имеет идеологическое значение, потому что для президента России Владимира Путина он был символом связи полуострова с РФ. Такую оценку министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсала 8 октября публикует Delfi.

По словам дипломата, мост обеспечивал не только логистическое, но и политическое "единство", которое теперь разорвано. Он назвал "положительным моментом" то, что все движение по путепроводу остановилось.

"Он был важен для Путина еще и потому, что подтверждал, что [оккупированный Россией] Крым навсегда останется с ней", – сказал министр. 

Рейнсалу не исключает, что "эта цель намечена уже давно" и взрыв на мосту был запланирован  на определенное время. Он связал это с днем рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, возможно, могут стоять за этой операцией", – добавил министр.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и приняла, по данным ООН, более 48 тыс. украинцев-беженцев. О готовности помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны МИД Эстонии заявил в начале мая.

3 августа Рейнсалу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, посетив перед этим Житомирскую область. Он заложил в Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. "Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта", – подчеркнул на встрече Зеленский.

Теги: взрыв, Эстония, война России против Украины, Крымский мост, Урмас Рейнсалу
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