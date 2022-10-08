"Поздравляю, Путин". МИД Эстонии отреагировал на подрыв Крымского моста

По словам дипломата, мост обеспечивал не только логистическое, но и политическое "единство", которое теперь разорвано. Он назвал "положительным моментом" то, что все движение по путепроводу остановилось.
"Он был важен для Путина еще и потому, что подтверждал, что [оккупированный Россией] Крым навсегда останется с ней", – сказал министр.
Рейнсалу не исключает, что "эта цель намечена уже давно" и взрыв на мосту был запланирован на определенное время. Он связал это с днем рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 70 лет.
"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, возможно, могут стоять за этой операцией", – добавил министр.
С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.
Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и приняла, по данным ООН, более 48 тыс. украинцев-беженцев. О готовности помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны МИД Эстонии заявил в начале мая.
3 августа Рейнсалу встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, посетив перед этим Житомирскую область. Он заложил в Овруче капсулу по случаю начала строительства детского сада. Также он передал спасателям в селе Бехи два пожарных автомобиля, подаренных эстонцами. "Эстония первой из стран, которые подтвердили участие в восстановлении Украины, начала реализацию проекта", – подчеркнул на встрече Зеленский.