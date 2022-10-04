"Все-таки добрались до Украины". Эстония передала для ВСУ дроны, которые вез в Россию для оккупантов "поющий дальнобойщик" из РФ

Об этом 3 октября сообщается в Twitter полиции безопасности Эстонии.
"Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося пожертвовать их для российской агрессии в Украине? Ну эти беспилотники все-таки добрались до Украины", – говорится в сообщении.
Эстонские правоохранители ретвитнули пост посольства страны в Украине.
В нем отмечается, что полиция изъяла у Шилова дроны и передала их украинской армии.
Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom— Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022
Шилов известен в соцсетях как "поющий дальнобойщик", он давно работал водителем в Европе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шилов регулярно обсуждал со зрителями войну и рассказывал, что "всегда поддерживал президента [РФ] Владимира Путина".
В мае Шилов пообещал помочь беспилотниками воюющим в Украине российским оккупантам – "псковским десантникам" и объявил сбор средств на своей странице во "ВКонтакте". 15 мая он сообщил о завершении сбора средств. Всего на приобретение трех дронов DJI Mini 2 Fly More Combo было потрачено €1797, из них около €1500 Шилову было пожертвовано.
28 мая дальнобойщик сообщил в соцсетях, что выезжает с купленными беспилотниками из Эстонии в РФ. В этот же день эстонская полиция безопасности (КаПо) задержала Шилова, который пытался провезти их через границу. КаПо сообщила о задержании Шилова 31 мая, до этого 30 мая Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры выдал санкцию на его арест.
Суд в Эстонии 21 июля приговорил 43-летнего Шилова к одному году тюрьмы за поддержку акта российской агрессии против Украины. Из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца.