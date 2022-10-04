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"Все-таки добрались до Украины". Эстония передала для ВСУ дроны, которые вез в Россию для оккупантов "поющий дальнобойщик" из РФ

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Помимо ареста, полиция изъяла у Шилова дроны и передала их ВСУ, отметило посольство Эстонии в Украине
Помимо ареста, полиция изъяла у Шилова дроны и передала их ВСУ, отметило посольство Эстонии в Украине
Фото: Estonia in Ukraine / Twitter

Эстония передала Украине дроны, купленные дальнобойщиком Владимиром Шиловым (гражданином Эстонии и РФ) для российской армии.

Об этом 3 октября сообщается в Twitter полиции безопасности Эстонии.

"Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося пожертвовать их для российской агрессии в Украине? Ну эти беспилотники все-таки добрались до Украины", – говорится в сообщении.

Эстонские правоохранители ретвитнули пост посольства страны в Украине.

В нем отмечается, что полиция изъяла у Шилова дроны и передала их украинской армии.

Контекст:

Шилов известен в соцсетях как "поющий дальнобойщик", он давно работал водителем в Европе. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шилов регулярно обсуждал со зрителями войну и рассказывал, что "всегда поддерживал президента [РФ] Владимира Путина".

В мае Шилов пообещал помочь беспилотниками воюющим в Украине российским оккупантам – "псковским десантникам" и объявил сбор средств на своей странице во "ВКонтакте". 15 мая он сообщил о завершении сбора средств. Всего на приобретение трех дронов DJI Mini 2 Fly More Combo было потрачено €1797, из них около €1500 Шилову было пожертвовано.

28 мая дальнобойщик сообщил в соцсетях, что выезжает с купленными беспилотниками из Эстонии в РФ. В этот же день эстонская полиция безопасности (КаПо) задержала Шилова, который пытался провезти их через границу. КаПо сообщила о задержании Шилова 31 мая, до этого 30 мая Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры выдал санкцию на его арест.

Суд в Эстонии 21 июля приговорил 43-летнего Шилова к одному году тюрьмы за поддержку акта российской агрессии против Украины. Из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца.

Теги: Россия, Украина, Эстония, посольство, полиция, арест, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, задержание, дальнобойщики, дроны
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