"Все-таки добрались до Украины". Эстония передала для ВСУ дроны, которые вез в Россию для оккупантов "поющий дальнобойщик" из РФ

Помимо ареста, полиция изъяла у Шилова дроны и передала их ВСУ, отметило посольство Эстонии в Украине Фото: Estonia in Ukraine / Twitter

Об этом 3 октября сообщается в Twitter полиции безопасности Эстонии.

"Помните беспилотники, которые мы конфисковали у человека, пытавшегося пожертвовать их для российской агрессии в Украине? Ну эти беспилотники все-таки добрались до Украины", – говорится в сообщении.

Эстонские правоохранители ретвитнули пост посольства страны в Украине.

В нем отмечается, что полиция изъяла у Шилова дроны и передала их украинской армии.

Remember the drones we confiscated from a person trying to donate them for the Russian aggression in Ukraine? Well, these drones still made it to Ukraine. But the right way around and on the right side of the battlefront. https://t.co/No38Bbjkom — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) October 3, 2022