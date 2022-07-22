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"Поющий дальнобойщик", который вез из Эстонии в Россию дроны для российской армии, получил год тюрьмы. Но пока отсидит четыре месяца

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Шилов хотел привезти оккупантам беспилотники из страны НАТО и сел в тюрьму за поддержку российской агрессии
Шилов хотел привезти оккупантам беспилотники из страны НАТО и сел в тюрьму за поддержку российской агрессии
Фото: Владимир Шилов / вКонтакте

Суд в Эстонии 21 июля приговорил 43-летнего Владимира Шилова, гражданина Эстонии и России, к одному году тюрьмы за поддержку акта российской агрессии против Украины. Из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца, сообщает 22 июля издание Delfi.

Остальные восемь месяцев будут условными с четырехлетним испытательным сроком, отмечает издание.

Приговор вынесли еще двоим мужчинам, которые помогали Шилову. Как пишет Delfi, это Илья и Руслан Голембовские, пожертвовавшие Шилову деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.

В Государственной прокуратуре Эстонии отметили, что участие или поддержка акта агрессии иностранного государства наказываются в Эстонии лишением свободы на срок до пяти лет. Поддержкой агрессии считается и приобретение дронов, и финансирование приобретения техники, необходимой для ведения боевых действий различными воинскими частями российской армии.

"Незаконной поддержкой также могут быть, например, деньги или другая материальная помощь, которая используется для поддержки российской агрессии в Украине", – пояснил руководитель бюро Полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп.

Шилов известен в соцсетях как "поющий дальнобойщик", он уже давно работает водителем в Европе. После начала полномасштабного вторжения Росиии в Украину Шилов регулярно обсуждал со зрителями войну и рассказывал, что "всегда поддерживал президента Владимира Путина".

В мае Шилов пообещал помочь беспилотниками воюющим в Украине российским оккупантам – "псковским десантникам" и объявил сбор средств на своей странице ВКонтакте. 15 мая он сообщил о завершении сбора средств. Всего на приобретение трех дронов DJI Mini 2 Fly More Combo было потрачено €1797, из них около €1500 Шилову было пожертвовано, выяснило Delfi.

28 мая дальнобойщик сообщил в соцсетях, что выезжает с купленными беспилотниками из Эстонии в РФ. В этот же день эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала Шилова, который пытался провезти их через границу. КаПо сообщила о задержании Шилова 31 мая, до этого 30 мая Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры выдал санкцию на его арест.

Невеста Шилова, Оксана Напрягло, рассказала изданию "Настоящее время", что после ареста дальнобойщика реакции от российских властей не последовало, его поддержали лишь некоторые друзья.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, приняла, по данным ООН, почти 46 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.

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