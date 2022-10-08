Политолог Голобуцкий заявил, что подрыв Крымского моста – это спецоперация СБУ

Алексей Голобуцкий: В самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо Фото: dialog.ua

"Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Это подтверждают и мои источники в правоохранительных органах. Деталей пока что не раскрывают. Сама спецоперация готовилась долго и тщательно. В то же время в самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо", – отметил он.

Политолог обратил внимание, что в соцсетях СБУ утром намекнули, кто стоит за подрывом: опубликовали фото обрушенных частей Крымского моста с логотипом и перефразировали стихотворение Тараса Шевченко: "Світає, міст гарно палає, соловейко у Криму СБУ зустрічає".