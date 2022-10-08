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Политолог Голобуцкий заявил, что подрыв Крымского моста – это спецоперация СБУ

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Алексей Голобуцкий: В самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо
Алексей Голобуцкий: В самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо
Фото: dialog.ua

Спецоперация по подрыву Крымского моста готовилась СБУ долго и тщательно, написал в Telegram со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах политолог Алексей Голобуцкий.

"Подрыв Крымского моста – спецоперация СБУ. Это подтверждают и мои источники в правоохранительных органах. Деталей пока что не раскрывают. Сама спецоперация готовилась долго и тщательно. В то же время в самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. И это вполне ожидаемо", – отметил он.

Политолог обратил внимание, что в соцсетях СБУ утром намекнули, кто стоит за подрывом: опубликовали фото обрушенных частей Крымского моста с логотипом и перефразировали стихотворение Тараса Шевченко: "Світає, міст гарно палає, соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Теги: СБУ, Крым, взрыв, Алексей Голобуцкий, мост, спецоперация, Крымский мост
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