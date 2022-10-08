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"Минпром" Крыма ограничил продажи продуктов после пожара на Крымском мосту. СМИ пишут об очередях в супермаркетах и на заправках

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Несмотря на заявления "власти", крымчане закупают топливо впрок
Несмотря на заявления "власти", крымчане закупают топливо впрок
Фото: Baza / Telegram

Незаконные власти оккупированного Крыма ограничили продажу ряда продуктов после пожара и закрытия Крымского моста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе "министерства промышленной политики Крыма" в заблокированной на территории Украины соцсети "ВКонтакте".

"Замминистра" Ирина Мезавцова утверждает, что продовольственный рынок региона "насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме", а запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток.

Несмотря на это, ограничения на реализацию продовольствия объявлены.

"В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг",– говорится  в сообщении.

Советник так называемого главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram заявил, что информация об ограничении продажи товаров в республике "не соответствует действительности".

"В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", – пишет он.

Baza публикует фотографии очередей на крымских заправках. По ее данным, местные жители запасаются бензином впрок.

"По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу по несколько канистр. При этом, по данным "властей" Крыма, запасов топлива на полуострове хватит на несколько месяцев", – говорится в сообщении.

Также канал разместил видео из супермаркетов в Крыму. На нем видно, что полки заполнены продуктами, но и очереди на кассах большие.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожарНа видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"

По словам Пескова, власть пока не может дать прогноз по срокам восстановления движения по Крымскому мосту.

Теги: Крым, продукты, АЗС, война России против Украины, Крымский мост, супермаркет
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