"Минпром" Крыма ограничил продажи продуктов после пожара на Крымском мосту. СМИ пишут об очередях в супермаркетах и на заправках

"Замминистра" Ирина Мезавцова утверждает, что продовольственный рынок региона "насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме", а запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток.
Несмотря на это, ограничения на реализацию продовольствия объявлены.
"В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг",– говорится в сообщении.
Советник так называемого главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram заявил, что информация об ограничении продажи товаров в республике "не соответствует действительности".
"В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", – пишет он.
чередей на крымских заправках. По ее данным, местные жители запасаются бензином впрок.публикует фотографии о
"По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу по несколько канистр. При этом, по данным "властей" Крыма, запасов топлива на полуострове хватит на несколько месяцев", – говорится в сообщении.
Также канал разместил видео из супермаркетов в Крыму. На нем видно, что полки заполнены продуктами, но и очереди на кассах большие.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на Крымском мосту – сильный пожар. На видео с места происшествия видно, что на железнодорожной ветке моста горели цистерны, как утверждают оккупанты, – с топливом, а часть моста разрушена. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости"
По словам Пескова, власть пока не может дать прогноз по срокам восстановления движения по Крымскому мосту.