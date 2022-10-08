"Минпром" Крыма ограничил продажи продуктов после пожара на Крымском мосту. СМИ пишут об очередях в супермаркетах и на заправках

"Замминистра" Ирина Мезавцова утверждает, что продовольственный рынок региона "насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме", а запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток.

Несмотря на это, ограничения на реализацию продовольствия объявлены.

"В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг",– говорится в сообщении.

Советник так называемого главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram заявил, что информация об ограничении продажи товаров в республике "не соответствует действительности".

"В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", – пишет он.

Baza публикует фотографии очередей на крымских заправках. По ее данным, местные жители запасаются бензином впрок.

"По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу по несколько канистр. При этом, по данным "властей" Крыма, запасов топлива на полуострове хватит на несколько месяцев", – говорится в сообщении.

Также канал разместил видео из супермаркетов в Крыму. На нем видно, что полки заполнены продуктами, но и очереди на кассах большие.