Зеленский: Сегодня был в большей степени солнечный день. К сожалению, в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло

Если оккупанты убегут – это будет "лучший вариант для них", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 8 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло, – отметил президент. – Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. По всей нашей территории, в частности и в Крыму".

По словам Зеленского, если оккупанты убегут, а они "пока имеют такую возможность", – это будет "лучший вариант для них".

"Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", – резюмировал президент Украины.