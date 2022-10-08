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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сегодня был в большей степени солнечный день. К сожалению, в Крыму было облачно, хотя и тоже тепло

Если оккупанты убегут это будет "лучший вариант для них", отметил Зеленский
Если оккупанты убегут – это будет "лучший вариант для них", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Будущее Украины – без российских оккупантов, в том числе и в аннексированном в 2014 году РФ Крыму.

Об этом 8 октября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло, – отметил президент. – Но какими бы ни были тучи – украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов. По всей нашей территории, в частности и в Крыму".

По словам Зеленского, если оккупанты убегут, а они "пока имеют такую возможность", – это будет "лучший вариант для них".

"Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2959326671043122/

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того, как движение на мосту приостановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

После подрыва Крымского моста Путин подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Теги: Россия, Крым, Украина, плен, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Крымский мост, обращение, российские оккупанты, деоккупация
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