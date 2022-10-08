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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще не очевидно, кто подорвал мост?" Подоляк считает подрыв Крымского моста "нокдауном" ФСБ

Часть конструкций моста разрушена, движение по нему закрыли
Часть конструкций моста разрушена, движение по нему закрыли
Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает очевидным ответ на вопрос, кто подорвал Крымский мост, и связывает случившееся с противостоянием в РФ между ФСБ и частными военными компаниями с одной стороны и минобороны России и Генштабом – с другой.

Об этом он написал в Twitter 8 октября.

Утром он, комментируя пожар и разрушение конструкций моста, заявлял, чтосе незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине".

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту [президента РФ Владимира] Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню: фура заехала из РФ", – написал Подоляк днем.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.

В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Украина, ФСБ, Следственный комитет РФ, война России против Украины, минобороны РФ, Генштаб РФ, Крымский мост, Михаил Подоляк
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