"Еще не очевидно, кто подорвал мост?" Подоляк считает подрыв Крымского моста "нокдауном" ФСБ

Об этом он написал в Twitter 8 октября.

Утром он, комментируя пожар и разрушение конструкций моста, заявлял, что "все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине".

"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту [президента РФ Владимира] Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню: фура заехала из РФ", – написал Подоляк днем.