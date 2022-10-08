"Еще не очевидно, кто подорвал мост?" Подоляк считает подрыв Крымского моста "нокдауном" ФСБ

Об этом он написал в Twitter 8 октября.
Утром он, комментируя пожар и разрушение конструкций моста, заявлял, что "все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине".
"А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту [президента РФ Владимира] Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Еще не очевидно, кто взорвал мост? Напомню: фура заехала из РФ", – написал Подоляк днем.
А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. Движение на мосту остановили, "власти" Крыма объявили о запуске парома.
В Следкоме заявили о трех погибших в результате взрыва. По версии российского "следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.