Яценюк о Крымском мосте: Разрушен символ российского империализма

"Тогда я был одним из наибольших противников строительства этого моста. Меня жестко критиковал спикер парламента, который являлся представителем Коммунистической партии. Этот проект был не только о русском тщеславии. Это единственный путь снабжения российских военных. И в этом есть и символизм", – считает Яценюк.
По его словам, Украина, если к происшествию причастна она, "разрушила символ российского империализма".
"Россияне хотят продать своей аудитории нарратив, что ничего опасного не произошло. Они даже отметили, что это украинские вандалы. Как знает, что они имели в виду под "вандалами". Если это действительно была Украина, то это наши силы, а не вандалы. Вандалы и военные преступники – это россияне", – заявил Яценюк.
В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.
В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.
По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.
"Спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинял во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии".