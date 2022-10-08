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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Яценюк о Крымском мосте: Разрушен символ российского империализма

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Яценюк рассказал о своем противодействии появлению моста
Яценюк рассказал о своем противодействии появлению моста
Фото: nfront.org.ua

Взрыв, который 8 октября прогремел на Крымском мосту, имеет символическое значение. Об этом премьер-министр Украины в 2014–2016 годы Арсений Яценюк заявил британской LBC в интервью, выдержки из которого опубликовал Киевский форум по безопасности, созданный фондом Яценюка Open Ukraine.

Политик рассказал, что еще в начале 2000-х годов, когда он занимал должность министра экономики Крыма, Россия добивалась разрешения на строительство моста из России в Крым.

"Тогда я был одним из наибольших противников строительства этого моста. Меня жестко критиковал спикер парламента, который являлся представителем Коммунистической партии. Этот проект был не только о русском тщеславии. Это единственный путь снабжения российских военных. И в этом есть и символизм", – считает Яценюк.

По его словам, Украина, если к происшествию причастна она, "разрушила символ российского империализма".

"Россияне хотят продать своей аудитории нарратив, что ничего опасного не произошло. Они даже отметили, что это украинские вандалы. Как знает, что они имели в виду под "вандалами". Если это действительно была Украина, то это наши силы, а не вандалы. Вандалы и военные преступники – это россияне", – заявил Яценюк.

Контекст:

В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

"Спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинял во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Арсений Яценюк, Крым, строительство, Крымский мост, россияне
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