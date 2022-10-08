Яценюк о Крымском мосте: Разрушен символ российского империализма

Политик рассказал, что еще в начале 2000-х годов, когда он занимал должность министра экономики Крыма, Россия добивалась разрешения на строительство моста из России в Крым.

"Тогда я был одним из наибольших противников строительства этого моста. Меня жестко критиковал спикер парламента, который являлся представителем Коммунистической партии. Этот проект был не только о русском тщеславии. Это единственный путь снабжения российских военных. И в этом есть и символизм", – считает Яценюк.

По его словам, Украина, если к происшествию причастна она, "разрушила символ российского империализма".

"Россияне хотят продать своей аудитории нарратив, что ничего опасного не произошло. Они даже отметили, что это украинские вандалы. Как знает, что они имели в виду под "вандалами". Если это действительно была Украина, то это наши силы, а не вандалы. Вандалы и военные преступники – это россияне", – заявил Яценюк.