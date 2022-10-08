"Еще никогда утро не было таким добрым". Как украинцы отреагировали на подрыв Крымского моста: подборка шуток и мемов

Новости о Крымском мосте стали поводом для бурного обсуждения в сети Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины.

Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Новость о взрыве и пожаре на мосту стала поводом для множества комментариев, шуток и мемов, издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких (обзор реакции представителей власти – в другом материале).

Часть пользователей считает, что "происшествие" на мосту приурочено ко дню рождения Путина, который был вчера.

Юрий Журавель нарисовал даже "поздравительную открытку" по мотивам сегодняшнего утра.

Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким думает иначе (сегодня профессиональный праздник у юристов).

Некоторые пользователи, сочиняя шутки, вдохновлялись песнями о мостах.

Другие обратили внимание, что украинцы проснулись рано утром в субботу из-за этих новостей.

"Божечка, дай сил остановиться смотреть видосики моста, читать их паблики и пойти наконец позавтракать! Столько ж планов на день было!" – пишет журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

Пользователи распространяют отрывок из мультфильма, где царь кричит: "Где мой мост?"

Также в сети вспоминают о героине другого мема, которая говорила: "Вообще не хочу уезжать из Крыма, здесь так классно". Ей "ответил" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "Не уедешь".

"Я никогда не пил коньяк утром, но пойду таки налью", – шутит блогер Сергей Наумович, публикуя видео пожара на мосту.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, добавил: "Мечты сбываются".

От комментариев не воздержался пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Россияне, что с лицом?" – спросил он.

Пошутили по этому поводу и администраторы страницы украинской писательницы Лины Костенко.

В "Укравтодоре" тоже вспомнили о мемах.

А гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой почтовой марки.

"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, вернее, с тем, что от него останется", – отметил он.

Есть пользователи, которые считают, что по мосту "въ...бали украинскими срачами" о Нобелевской премии мира.

Фото дня: українськими срачами про нобелівку в'їбали по кримському мосту. pic.twitter.com/nuDktksRxV — Ім'я і національність (@Ukrostap) October 8, 2022

У повара Евгения Клопотенко есть своя версия на этот счет.

Українці нарешті запалили багаття у Криму, щоб наварити борщу на всю нашу країну pic.twitter.com/o17ArieMUG — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) October 8, 2022

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что Крымский мост просто "устал".

А паблик УБН намекает, что на самом деле Крым возвращается домой.