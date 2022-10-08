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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Еще никогда утро не было таким добрым". Как украинцы отреагировали на подрыв Крымского моста: подборка шуток и мемов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новости о Крымском мосте стали поводом для бурного обсуждения в сети
Новости о Крымском мосте стали поводом для бурного обсуждения в сети
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

"Спикер Госсовета" Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве "украинских вандалов", но не привел никаких доказательств своей "версии". Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. 

Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко. 

Новость о взрыве и пожаре на мосту стала поводом для множества комментариев, шуток и мемов, издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких (обзор реакции представителей власти – в другом материале).

Часть пользователей считает, что "происшествие" на мосту приурочено ко дню рождения Путина, который был вчера. 

https://www.facebook.com/orlusha/posts/pfbid0SnLGmAnNygfQsg745cF48daJP9CwD3vM8CRNoW1YJHMBKcC9x4kxVTJt7drodiyml

Юрий Журавель нарисовал даже "поздравительную открытку" по мотивам сегодняшнего утра. 

https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/pfbid02yqKH89DbHeNnN5jeNNPKNB4n7PSh1VFwgvmTVzcaTxD2ef2bEUVhjPLSxkepJLwGl

Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким думает иначе (сегодня профессиональный праздник у юристов).

Некоторые пользователи, сочиняя шутки, вдохновлялись песнями о мостах. 

https://www.facebook.com/ok.sanych10/videos/395115972837325/

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid027NA5p34GCNEAed4wiZNyxUc3bYYdr5bNcBRT9Szf2kUA6BP9kTcMB38PdFF8b4SMl

Другие обратили внимание, что украинцы проснулись рано утром в субботу из-за этих новостей. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704484159938089&set=p.1704484159938089&type=3

https://www.facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin/posts/pfbid0aJ5g9pB9B1pBsYhwfZ1kimppzY9SG5TV6Vue5smFmj6ReazRYPLjqYhTzkywYcwul

"Божечка, дай сил остановиться смотреть видосики моста, читать их паблики и пойти наконец позавтракать! Столько ж планов на день было!" – пишет журналистка и волонтер Ольга Решетилова. 

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/pfbid04ZKsX5eTRrwSvC31kAEGuDC1oSXK9DLfKTetzZdZiTibGcHBNZDK9Yb2gA9uQyiwl

Пользователи распространяют отрывок из мультфильма, где царь кричит: "Где мой мост?"

Также в сети вспоминают о героине другого мема, которая говорила: "Вообще не хочу уезжать из Крыма, здесь так классно". Ей "ответил" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "Не уедешь".  

https://www.facebook.com/NePrazdnuvaly/posts/pfbid0TAinEiWBHzkJe28z84Y94GRHEbsqvWW5Rje1BtSzzcePwu6XY2JkhknnSjuboHBdl

"Я никогда не пил коньяк утром, но пойду таки налью", – шутит блогер Сергей Наумович, публикуя видео пожара на мосту. 

https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/401422498855729/

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, добавил: "Мечты сбываются". 

https://www.facebook.com/dmitry.marchenko.78/posts/pfbid036bALdKCxH1WNy59dStH75N172zakm31KjVyQUHar7CEW5741J8ix6vfgscwSnNTWl

От комментариев не воздержался пятый президент Украины Петр Порошенко. 

"Россияне, что с лицом?" – спросил он. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0QQcs3c4aJasxLejRVrygg3jfjURerpvnu2CeXDEfyHoinP2jCmqruWDZGA5RdQ1zl

Пошутили по этому поводу и администраторы страницы украинской писательницы Лины Костенко. 

https://www.facebook.com/lina.kostenko.v/posts/pfbid0toqPtSjGuBuLwSMz4WHuX95AzUcMGoB22Xup1228mntvZeNYuj8WnjFxJ7MChraAl

В "Укравтодоре" тоже вспомнили о мемах. 

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/pfbid027AgzckovibXe5tByf4Cpt9KhJbeRvab6L4b1J5adFRzv7kLT7joDV62BCsSbRi5Kl

А гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой почтовой марки. 

"Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом или, вернее, с тем, что от него останется", – отметил он. 

https://www.facebook.com/ukrposhtaceo/posts/pfbid0cqWpwR4tUKyC5Fop8aeiSPKUgtujJPGx8jznN1A5nTjmHkRDTNmS6zfSVE91kyB9l

Есть пользователи, которые считают, что по мосту "въ...бали украинскими срачами" о Нобелевской премии мира.

У повара Евгения Клопотенко есть своя версия на этот счет. 

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что Крымский мост просто "устал". 

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid0tsDkkj8HgLohH5QomikUPoBuyrNPKfhb7456bNTJtf7nMhQQx4ZqGBMaFVdVkuJVl

А паблик УБН намекает, что на самом деле Крым возвращается домой. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Крым, Укравтодор, ВСУ, Крымский мост, Игорь Смелянский, Ольга Решетилова, Сергей Наумович, Валерий Залужный, Служба безопасности Украины, Дмитрий Марченко, Юрий Журавель, Виталий Ким, мемы
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