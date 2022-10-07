"Снова три братских народа, аха-ха". Соцсети отреагировали на победителей Нобелевской премии мира и предложили медаль

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что лауреатами стали "достойные организации", но "очень смущают призывы к "братству между (тремя) народами" в официальном релизе Нобелевского комитета и слова о "мирном сосуществовании".

"Мы прямо сейчас боремся за свою идентичность, которую хочет стереть Россия. Она точно обеими руками "за" [то, чтобы] вернуть это "братство". [...] Мне этот релиз напоминает нарратив "это война плохого [президента России Владимира] Путина". И этот нарратив – он не о справедливости и не о мире – он о безнаказанности, а значит, и об угрозе для нашего дальнейшего существования", – написала Романюк.

"Снова три братских народа, аха-ха", – пишут в соцсетях.

Пользователи обращают внимание на то, что Нобелевскую премию мира россияне получают второй год подряд, а "Новая газета", чей главный редактор получил премию в 2021-м, называет войну в Украине "спецоперацией", как этого требуют российские власти.

Также происходящее связывают с поисками "хороших русских"

...и белорусов.

Есть мнение, что Нобелевскую премию мира заслужили Вооруженные силы Украины.

Правозащитник, народный депутат Украины VIII созыва Елена Сотник считает, что "с этической точки зрения" неправильно ставить россиян белорусов и украинцев "в один ряд, через запятую", так как "их страны пошли на нас войной".

"Когда России в период полномасштабного нападения на другую страну дают премию за мир... Когда Украину ставят в один ряд с двумя напавшими... Это называется папаримскизм или нобелизм?" – задаются вопросом пользователи Fаcebook.

...и называют ее "Нобелевской премией войны".

Есть и те, кто посылает Нобелевский комитет "на х...й со своей премией".

Есть также комментарий, что "россияне-белорусы приходят и уходят, а Нобелевка остается".

В Twitter пользователи уже предложили дизайн нобелевской медали.