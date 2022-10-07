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"Снова три братских народа, аха-ха". Соцсети отреагировали на победителей Нобелевской премии мира и предложили медаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пользователи соцсетей предложили такой вид нобелевской медали
Пользователи соцсетей предложили такой вид нобелевской медали
Фото: Sashko Kulchytsky / Twitter

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал". Украинские пользователи Fаcebook уже начали это обсуждать.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что лауреатами стали "достойные организации", но "очень смущают призывы к "братству между (тремя) народами" в официальном релизе Нобелевского комитета и слова о "мирном сосуществовании".

"Мы прямо сейчас боремся за свою идентичность, которую хочет стереть Россия. Она точно обеими руками "за" [то, чтобы] вернуть это "братство". [...] Мне этот релиз напоминает нарратив "это война плохого [президента России Владимира] Путина". И этот нарратив – он не о справедливости и не о мире – он о безнаказанности, а значит, и об угрозе для нашего дальнейшего существования", – написала Романюк.

https://www.facebook.com/oksana.romaniuk.33/posts/pfbid02BU1wZSsQBkaJPJuAFkH96Nr6hqag5wSMttNsSAi4SZ56L6tmmp2nFADJ3UYUPuygl

"Снова три братских народа, аха-ха", – пишут в соцсетях.

https://www.facebook.com/haddadrozkladai/posts/pfbid0vxSgETF2LCnLwqPo1L7kH8gUb8rwoDP54Bzi19jzTPf7GnKXtxqXeT5t734AgfWrl

Пользователи обращают внимание на то, что Нобелевскую премию мира россияне получают второй год подряд, а "Новая газета", чей главный редактор получил премию в 2021-м, называет войну в Украине "спецоперацией", как этого требуют российские власти.

https://www.facebook.com/korobchuk/posts/pfbid05vwU9bD4NYT143mpRshGMFcoyG1e5htGPAaAoaBnqeP1RRFs2ZbraB17SrbiDtyYl

Также происходящее связывают с поисками "хороших русских"

https://www.facebook.com/vlad.myc/posts/pfbid02TuK44Xx7vXC5D2ep14tvgE1J6jwHevKi3cqKV69dmfCFnpNEzdNRRwfi4TFdEZSdl

...и белорусов.

https://www.facebook.com/golubovsky/posts/pfbid02ukmQXvpebks6FB7C9A8bkC7k7oDFfuMoWmc9gjcf68SG17Rzd2AybCCU44qFbC8Zl

Есть мнение, что Нобелевскую премию мира заслужили Вооруженные силы Украины.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/pfbid0DZtvocQwqjhBPEDK5Ee38DzxvCoUGF2qscbvGG8MYVng8xYYan6FjpNDiYz3qXEAl

Правозащитник, народный депутат Украины VIII созыва Елена Сотник считает, что "с этической точки зрения" неправильно ставить россиян белорусов и украинцев "в один ряд, через запятую", так как "их страны пошли на нас войной".

https://www.facebook.com/lenasotnik/posts/pfbid02v2AXWWEsVyH5joVFAGxxKz1U7SQNkzNpaBGC1zBqrcsZWbFkFrBR354C6gVyMk9xl

"Когда России в период полномасштабного нападения на другую страну дают премию за мир... Когда Украину ставят в один ряд с двумя напавшими... Это называется папаримскизм или нобелизм?" – задаются вопросом пользователи Fаcebook.

https://www.facebook.com/pototska/posts/pfbid02H7kovRBxPETCodFtaMRLUBe8vHoKFNEQjLYBEkHmcQYV1SAprG1VKKj4VHv4aEKnl

...и называют ее "Нобелевской премией войны".

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/pfbid0XZQ5W6uWQo1CYxW6g9RLWPq76ndeQXyTsdT9mfUo3cnwM7okSX7VfHYP8MjAy4iwl

Есть и те, кто посылает Нобелевский комитет "на х...й со своей премией".

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0TDT7NYjSfU5oyhvF3vgzNJk5LmjQA8HM3YuMgnhCiPTXysziEks351G1ZaQSrhhhl

Есть также комментарий, что "россияне-белорусы приходят и уходят, а Нобелевка остается".

https://www.facebook.com/yarema.dukh/posts/pfbid0YtW3CRPVgKkfjegMu73iNNDJBLkT3kg6ukXRicGtkgnNAnn4RtrAzywxJiwquvXCl

В Twitter пользователи уже предложили дизайн нобелевской медали.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Facebook, война, правозащитники, премия, соцсети, Новая газета, украинцы, Нобелевский комитет, Елена Сотник, Оксана Романюк, соцсеть, россияне
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