Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, Беларуси и РФ

Нобелевский комитет подчеркнул, что лауреаты этого года "представляют гражданское общество в своих странах".

"На протяжении многих лет они пропагандируют право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", – сказано в заявлении Шведской академии.

Комитет отметил, что Бяляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".

"Помимо создания центра документации информации о жертвах сталинской эпохи, "Мемориал" собрал и систематизировал информацию о политическом угнетении и нарушениях прав человека в России. "Мемориал" стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО. Организация также находится на переднем крае усилий по борьбе с милитаризмом и защите прав человека и правового управления на основе верховенства права", – говорится в заявлении.

Комитет также отметил роль "Мемориала" в документировании военных преступлений РФ во время чеченских войн.

Украинский "Центр гражданских свобод", основанный в 2007 году, отстаивает "позицию по укреплению гражданского общества и оказывает давление на власти, чтобы сделать Украину полноценной демократией".

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года "Центр гражданских свобод" предпринял усилия по выявлению и документированию российских военных преступлений против гражданского населения Украины. В сотрудничестве с международными партнерами Центр играет важнейшую роль в привлечении виновных к ответственности", – заявила Шведская академия.

Комитет уверен, что лауреаты Нобелевской премии мира "своими последовательными усилиями в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права возродили и почтили видение Альфреда Нобеля на мир и братство между нациями, видение, наиболее необходимое в современном мире".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

В прошлом году Нобелевскую премию мира разделили филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов; в 2020-м награду получила Всемирная продовольственная программа ООН.