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Нобелевскую премию мира получили правозащитники из Украины, Беларуси и РФ

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира
Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" стала лауреатом Нобелевской премии мира
Фото: EPA

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал". Церемония оглашения лауреата транслировалась на YouTube-канале премии.

Нобелевский комитет подчеркнул, что лауреаты этого года "представляют гражданское общество в своих странах".

"На протяжении многих лет они пропагандируют право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", – сказано в заявлении Шведской академии.

Комитет отметил, что Бяляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года,  Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".

"Помимо создания центра документации информации о жертвах сталинской эпохи, "Мемориал" собрал и систематизировал информацию о политическом угнетении и нарушениях прав человека в России. "Мемориал" стал самым авторитетным источником информации о политзаключенных в российских СИЗО. Организация также находится на переднем крае усилий по борьбе с милитаризмом и защите прав человека и правового управления на основе верховенства права", – говорится в заявлении.

Комитет также отметил роль "Мемориала" в документировании военных преступлений РФ во время чеченских войн.

Украинский "Центр гражданских свобод", основанный в 2007 году, отстаивает "позицию по укреплению гражданского общества и оказывает давление на власти, чтобы сделать Украину полноценной демократией". 

"После вторжения России в Украину в феврале 2022 года "Центр гражданских свобод" предпринял усилия по выявлению и документированию российских военных преступлений против гражданского населения Украины. В сотрудничестве с международными партнерами Центр играет важнейшую роль в привлечении виновных к ответственности", – заявила Шведская академия.

Комитет уверен, что лауреаты Нобелевской премии мира "своими последовательными усилиями в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права возродили и почтили видение Альфреда Нобеля на мир и братство между нациями, видение, наиболее необходимое в современном мире".

В прошлом году Нобелевскую премию мира разделили филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов; в 2020-м награду получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.

Нобелевский комитет уже объявил лауреатом премии в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

В понедельник, 10 октября, комитет объявит лауреата Нобелевской премии в области экономики.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Нобелевская премия, Нобелевский комитет
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