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Букмекеры считают Зеленского одним из фаворитов на получение Нобелевской премии мира

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3 октября в Швеции началась Нобелевская неделя
3 октября в Швеции началась Нобелевская неделя
Фото: nobelprize.org

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году может стать российский оппозиционер Алексей Навальный, представители общественного и волонтерского движения в Украине или президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 3 октября написало агентство Reuters, ссылаясь на котировки букмекерских контор.

Так, букмекеры считают наиболее вероятным лауреатом премии украинское издание The Kyiv Independent и Зеленского. Среди лидеров также шведская экоактивистка Грета Тунберг.

При этом, отмечает агентство, возможно "неожиданное решение". В частности, директор Института исследования проблем мира в Осло (Норвегия) Хенрик Урдалл предположил, что лауреатами премии могут стать представители оппозиции из России или Беларуси: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская или российский деятель Алексей Навальный, который находится в тюрьме. Оба критиковали действия России в Украине и являются "твердыми сторонниками ненасилия и демократии", считает Урдалл.

В прошлом году Нобелевский комитет вручил премию мира журналистам Марии Ресса (Филиппины) и Дмитрию Муратову (РФ), это решение подверглось резкой критике во всем мире, пишет агентство.

3 октября Нобелевский комитет начал неделю объявления победителей и назвал лауреата премии в области физиологии и медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

Лауреаты в остальных номинациях будут объявлены по графику, опубликованному на сайте комитета (по Центральноевропейскому времени):

  • физика - 4 октября в 11:45;
  • химия - 5 октября в 11:45;
  • литература - 6 октября в 13:00; 
  • премия мира - 7 октября в 11:00; 
  • экономика - 10 октября в 11:45
Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, Нобелевская премия, волонтеры, Владимир Зеленский, Дмитрий Муратов, российская агрессия, Нобелевский комитет, Грета Тунберг, Светлана Тихановская, Kyiv Independent
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