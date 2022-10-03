Букмекеры считают Зеленского одним из фаворитов на получение Нобелевской премии мира

Так, букмекеры считают наиболее вероятным лауреатом премии украинское издание The Kyiv Independent и Зеленского. Среди лидеров также шведская экоактивистка Грета Тунберг.

При этом, отмечает агентство, возможно "неожиданное решение". В частности, директор Института исследования проблем мира в Осло (Норвегия) Хенрик Урдалл предположил, что лауреатами премии могут стать представители оппозиции из России или Беларуси: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская или российский деятель Алексей Навальный, который находится в тюрьме. Оба критиковали действия России в Украине и являются "твердыми сторонниками ненасилия и демократии", считает Урдалл.

В прошлом году Нобелевский комитет вручил премию мира журналистам Марии Ресса (Филиппины) и Дмитрию Муратову (РФ), это решение подверглось резкой критике во всем мире, пишет агентство.

3 октября Нобелевский комитет начал неделю объявления победителей и назвал лауреата премии в области физиологии и медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

Лауреаты в остальных номинациях будут объявлены по графику, опубликованному на сайте комитета (по Центральноевропейскому времени):