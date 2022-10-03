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Назван лауреат Нобелевской премии – 2022 по физиологии и медицине

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Сванте Паабо получил Нобелевскую премию
Сванте Паабо получил Нобелевскую премию
Фото: EPA

3 октября Нобелевский комитет назвал лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, сообщается на странице комитета в Twitter.

Отмечается, что ученый награжден "за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо секвенировал геном вымершего родственника современного человека – неандертальца, отмечается на сайте Нобелевской премии. Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. Эта древняя передача генов современным людям имеет важное физиологическое значение – к примеру, она влияет на то, как иммунная система реагирует на инфекции.

"Исследования Сванте Паабо породили новую научную дисциплину – палеогеномику. Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, его открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми", – отмечается в пресс-релизе Нобелевской премии.

Контекст:

Сванте Паабо занимается изучением генетического материала первых людей и гоминид. Так, в 1985 году он впервые в истории извлек генетический материал из мумий.

В 2006 году ученый объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца, а в мае 2010-го результаты этой работы были опубликованы в журнале Science.

В марте 2010 года группа Паабо открыла существование нового вида гоминид — денисовского человека. Этот вывод был сделан после изучения ДНК из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае (Россия).

В 2016 году группа Паабо опубликовала работу, в которой на основании сравнительного анализа геномов почти 2000 людей со всего мира был сделан вывод, что имело место не менее трех эпизодов скрещивания между неандертальцами и различными группами Homo sapiens.

Теги: медицина, наука, Нобелевская премия, генетика, ученые
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