Назван лауреат Нобелевской премии – 2022 по физиологии и медицине

Отмечается, что ученый награжден "за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022

Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо секвенировал геном вымершего родственника современного человека – неандертальца, отмечается на сайте Нобелевской премии. Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. Эта древняя передача генов современным людям имеет важное физиологическое значение – к примеру, она влияет на то, как иммунная система реагирует на инфекции.

"Исследования Сванте Паабо породили новую научную дисциплину – палеогеномику. Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, его открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми", – отмечается в пресс-релизе Нобелевской премии.