Назван лауреат Нобелевской премии – 2022 по физиологии и медицине

Отмечается, что ученый награжден "за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022
The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J
Благодаря своему новаторскому исследованию Сванте Паабо секвенировал геном вымершего родственника современного человека – неандертальца, отмечается на сайте Нобелевской премии. Паабо обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. Эта древняя передача генов современным людям имеет важное физиологическое значение – к примеру, она влияет на то, как иммунная система реагирует на инфекции.
"Исследования Сванте Паабо породили новую научную дисциплину – палеогеномику. Выявляя генетические различия, которые отличают всех живых людей от вымерших гоминидов, его открытия обеспечивают основу для изучения того, что делает нас уникальными людьми", – отмечается в пресс-релизе Нобелевской премии.
Сванте Паабо занимается изучением генетического материала первых людей и гоминид. Так, в 1985 году он впервые в истории извлек генетический материал из мумий.
В 2006 году ученый объявил о плане полной расшифровки генома неандертальца, а в мае 2010-го результаты этой работы были опубликованы в журнале Science.
В марте 2010 года группа Паабо открыла существование нового вида гоминид — денисовского человека. Этот вывод был сделан после изучения ДНК из фрагмента кости, найденной в Денисовой пещере на Алтае (Россия).
В 2016 году группа Паабо опубликовала работу, в которой на основании сравнительного анализа геномов почти 2000 людей со всего мира был сделан вывод, что имело место не менее трех эпизодов скрещивания между неандертальцами и различными группами Homo sapiens.