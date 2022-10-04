Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за исследования запутанных состояний

Нобелевскую премию по физике разделят между собой ученые из Франции, США и Австрии Фото: EPA

На сайте Нобелевского комитета сообщается, что ученые получили награду "за эксперименты с запутанными фотонами, подтвердившие нарушение неравенства Белла, и новаторство в квантовой информатике".

Речь идет об исследовании частиц в так называемом запутанном состоянии: то, что происходит с одной из частиц в паре, определяет, что происходит с другой частицей, даже если они разделены и находятся далеко друг от друга.

"Долгое время вопрос заключался в том, была ли корреляция вызвана тем, что частицы в запутанной паре содержали скрытые переменные, инструкции, которые говорят им, какой результат они должны дать в эксперименте. В 1960-х годах Джон Стюарт Белл разработал математическое неравенство, утверждающее, что при наличии скрытых переменных корреляция между результатами большого количества измерений никогда не превысит определенного значения", – сказано в релизе.

Однако в соответствии с постулатами квантовой механики определенный тип эксперимента должен был нарушить неравенство Белла, зафиксировав "более сильные корреляции, чем это было бы возможно в противном случае".

Джон Клаузер на основании идеи Белла провел практический эксперимент, который подтверждал квантовую теорию и явно нарушал неравенство Белла. "Это означает, что квантовая механика не может быть заменена теорией, которая использует скрытые переменные", – заявили в комитете.

Аспе удалось устранить важный недостаток в эксперименте Клаузера, подтвердив его выводы. Цайлингер, в свою очередь, усовершенствовав инструменты, смог "зафиксировать явление, называемое квантовой телепортацией и позволяющее перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022