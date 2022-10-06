Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

В заявлении Шведской академии говорится, что Эрно удостоена Нобелевской премии "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

Французская писательница, отметили в академии, "последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса".

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

Анни Эрно (в девичестве Дюшен) родилась в 1940 году в Лилльбонне (Нормандия, Франция). Первый ее роман Les Armoires vides ("Пустые шкафы") был издан в 1974-м. С того времени она написала более 30 произведений.