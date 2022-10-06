Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

В заявлении Шведской академии говорится, что Эрно удостоена Нобелевской премии "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".
Французская писательница, отметили в академии, "последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022
The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL
Анни Эрно (в девичестве Дюшен) родилась в 1940 году в Лилльбонне (Нормандия, Франция). Первый ее роман Les Armoires vides ("Пустые шкафы") был издан в 1974-м. С того времени она написала более 30 произведений.
Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.
Нобелевский комитет уже объявил лауреатом премии в области медицины и физиологии, физики и химии. В пятницу, 7 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира 2022 года (им среди прочих может стать президент Украины Владимир Зеленский), в понедельник, 10 октября, комитет объявит лауреата Нобелевской премии в области экономики.