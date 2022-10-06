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Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно

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Французская романистка Анни Эрно получила Нобелевскую премию
Французская романистка Анни Эрно получила Нобелевскую премию
Фото: EPA

Нобелевский комитет 6 октября объявил лауреата Нобелевской премии по литературе за 2022 год. Награду получила французская писательница Анни Эрно. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале премии.

В заявлении Шведской академии говорится, что Эрно удостоена Нобелевской премии "за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

Французская писательница, отметили в академии, "последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса".

Анни Эрно (в девичестве Дюшен) родилась в 1940 году в Лилльбонне (Нормандия, Франция). Первый ее роман Les Armoires vides ("Пустые шкафы") был издан в 1974-м. С того времени она написала более 30 произведений.

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.

Нобелевский комитет уже объявил лауреатом премии в области медицины и физиологии, физики и химии. В пятницу, 7 октября, станет известен лауреат Нобелевской премии мира 2022 года (им среди прочих может стать президент Украины Владимир Зеленский), в понедельник, 10 октября, комитет объявит лауреата Нобелевской премии в области экономики.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: литература, Нобелевская премия
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