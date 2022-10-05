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Нобелевскую премию по химии получили трое ученых за разработку клик-химии

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Нобелевскую премию по химии разделят между собой ученые из США и Дании
Нобелевскую премию по химии разделят между собой ученые из США и Дании
Скриншот: Nobel Prize / YouTube

Нобелевский комитет объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Награду получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Барри Шарплесс (США), сообщила 5 октября пресс-служба комитета.

Как сказано в релизе, ученые заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. 

"Премия этого года по химии направлена на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путем", – заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

Шарплесс стал пятым человеком, удостоенным двух Нобелевских премий, сообщил комитет в Twitter. Он уже был удостоен премии по химии в 2001 году.

Как говорится в релизе, Шарплесс придумал концепцию клик-химии в 2000 году. Она представляет собой форму простой и надежной химии, где реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты. Вскоре после этого  Мелдал и Шарплесс независимо друг от друга представили то, что сейчас является жемчужиной клик-химии – катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение. Это эффективная химическая реакция, которая в настоящее время широко используется, сказано в документе.

Бертоцци в свою очередь "подняла химию кликов на новый уровень". Она разработала "реакции щелчков, которые работают внутри живых организмов". Эти реакции теперь используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов.

Эти исследования уже "приносят большую пользу человечеству", сказано в релизе, в частности в разработке лекарств от рака.


Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.

Накануне комитет объявил лауреата Нобелевской премии в области медицины. Им стал шведский биолог Сванте Паабо, совершивший ряд открытий в области эволюции человека. Также объявили лауреатов премии в области физики, ее разделяют между собой ученые из Франции, США и Австрии за исследования запутанных состояний.

Теги: Нобелевская премия, Швеция, исследование, Стокгольм, Нобелевский комитет, награды, открытие
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