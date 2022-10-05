Нобелевскую премию по химии получили трое ученых за разработку клик-химии

Нобелевскую премию по химии разделят между собой ученые из США и Дании Скриншот: Nobel Prize / YouTube

Как сказано в релизе, ученые заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом.

"Премия этого года по химии направлена на то, чтобы не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто. Функциональные молекулы можно построить даже прямым путем", – заявил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Шарплесс стал пятым человеком, удостоенным двух Нобелевских премий, сообщил комитет в Twitter. Он уже был удостоен премии по химии в 2001 году.

Barry Sharpless has just become the fifth individual to be awarded two Nobel Prizes.



He follows in the footsteps of double #NobelPrize laureates John Bardeen, Marie Sk * odowska Curie, Linus Pauling and Frederick Sanger.



Sharpless was awarded the chemistry prize in 2001 and 2022 pic.twitter.com/iQg0FL79zg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

Как говорится в релизе, Шарплесс придумал концепцию клик-химии в 2000 году. Она представляет собой форму простой и надежной химии, где реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты. Вскоре после этого Мелдал и Шарплесс независимо друг от друга представили то, что сейчас является жемчужиной клик-химии – катализируемое медью азид-алкиновое циклоприсоединение. Это эффективная химическая реакция, которая в настоящее время широко используется, сказано в документе.

Бертоцци в свою очередь "подняла химию кликов на новый уровень". Она разработала "реакции щелчков, которые работают внутри живых организмов". Эти реакции теперь используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов.

Эти исследования уже "приносят большую пользу человечеству", сказано в релизе, в частности в разработке лекарств от рака.



