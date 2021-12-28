"Создает лживый образ СССР". Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию "Мемориал"

Представитель генпрокуратуры Росии заявил на заседани, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".
Глава правления организации Ян Рачинский сказал, что обжалует решение в Европейском сде по правам человека. Он отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе "Мемориала" не произойдет.
"ОВД-инфо" написало, что перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала".
После объявления решения суда люди перед зданием суда кричали "Позор", сообщила "Медиазона" в Twitter.
«Позор» у Верховного суда— Медиазона (@mediazzzona) December 28, 2021
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/OVEkIIp7Wf
Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.
В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".
11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.
Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.