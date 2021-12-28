"Создает лживый образ СССР". Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию "Мемориал"

Перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала" Фото: zona.media

Представитель генпрокуратуры Росии заявил на заседани, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Глава правления организации Ян Рачинский сказал, что обжалует решение в Европейском сде по правам человека. Он отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе "Мемориала" не произойдет.

"ОВД-инфо" написало, что перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала".

После объявления решения суда люди перед зданием суда кричали "Позор", сообщила "Медиазона" в Twitter.

«Позор» у Верховного суда



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



Видео: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/OVEkIIp7Wf — Медиазона (@mediazzzona) December 28, 2021