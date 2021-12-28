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"Создает лживый образ СССР". Верховный суд России ликвидировал правозащитную организацию "Мемориал"

Перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала"
Перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала"
Фото: zona.media

Верховный суд 28 декабря принял решение о ликвидации правозащитной организации "Международный мемориал". Об этом сообщила "Медуза".

Представитель генпрокуратуры Росии заявил на заседани, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Глава правления организации Ян Рачинский сказал, что обжалует решение в Европейском сде по правам человека. Он отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе "Мемориала" не произойдет.

"ОВД-инфо" написало, что перед зданием суда силовики задерживали как стороников, так и противников "Мемориала".

После объявления решения суда люди перед зданием суда кричали "Позор", сообщила "Медиазона" в Twitter.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

Теги: Россия, СССР, Верховный суд РФ, общество Мемориал, суд
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