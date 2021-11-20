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В Москве полиция задержала протестующих против ликвидации "Мемориала", в том числе известную фотожурналистку Ивлеву

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Ивлеву отвезли в отдел полиции "Лужники"
Ивлеву отвезли в отдел полиции "Лужники"
Фото: SOTA \ Telegram

В Москве полиция задержала участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества "Мемориал" и политических репрессий. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Среди задержанных – журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров, сообщил Telegram-канал SOTA.

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 15.00 в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.

Задержанных повезли в отделы полиции "Лужники" и "Хамовники". К ним на помощь отправились адвокаты от "ОВД-Инфо".

Ивлева написала в Facebook, что она в "Лужниках", с ней еще семь человек.

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10159759271370987

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10159759364345987

"Задержана сержантом Кораблевым с Юрой Самодуровым на Пушкинской площади за – ой-ей! – передачу плаката в поддержку "Мемориала"... Поскольку пикет наш был скомкан сотрудниками полиции, сообщаю здесь: Иосиф Сталин – преступник. "Мемориал" – хранитель памяти. И точка", – написала журналистка.

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10159759175770987

65-летняя Виктория Ивлева – независимая журналистка, много лет работавшая в горячих точках и местах острых социальных конфликтов. Первая журналистка, которая сфотографировала изнутри четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС – через четыре года после аварии на станции, в 1990-м. За серию снимков в Чернобыльском реакторе автор была удостоена награды World Press Photo Golden Eye.

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

Теги: Россия, протесты, Москва, полиция, правозащитники, пикет, Виктория Ивлева, журналисты, задержание, общество Мемориал
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