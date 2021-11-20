В Москве полиция задержала протестующих против ликвидации "Мемориала", в том числе известную фотожурналистку Ивлеву

Среди задержанных – журналистка Виктория Ивлева и правозащитник Юрий Самодуров, сообщил Telegram-канал SOTA.

По данным "ОВД-Инфо", по состоянию на 15.00 в Москве были задержаны 12 человек. Протестующие стояли на Пушкинской площади в центре города.

Задержанных повезли в отделы полиции "Лужники" и "Хамовники". К ним на помощь отправились адвокаты от "ОВД-Инфо".

Ивлева написала в Facebook, что она в "Лужниках", с ней еще семь человек.

"Задержана сержантом Кораблевым с Юрой Самодуровым на Пушкинской площади за – ой-ей! – передачу плаката в поддержку "Мемориала"... Поскольку пикет наш был скомкан сотрудниками полиции, сообщаю здесь: Иосиф Сталин – преступник. "Мемориал" – хранитель памяти. И точка", – написала журналистка.

65-летняя Виктория Ивлева – независимая журналистка, много лет работавшая в горячих точках и местах острых социальных конфликтов. Первая журналистка, которая сфотографировала изнутри четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС – через четыре года после аварии на станции, в 1990-м. За серию снимков в Чернобыльском реакторе автор была удостоена награды World Press Photo Golden Eye.