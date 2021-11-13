Боррель призвал российские власти отказаться от ликвидации "Мемориала"

Боррель назвал "Мемориал" "важным независимым голосом в российском гражданском обществе", который посвящен защите прав человека и истории политических репрессий в России.

"Решение о ликвидации "Мемориала" – это еще один случай использования российского закона о так называемых "иностранных агентах" для дальнейшего сокращения пространства для независимой активности и ограничения исторической науки и критических дебатов", – заявил он.

Глава европейской дипломатии отметил, что закон об "иностранных агентах" противоречит международным обязательствам России в области прав человека.

"ЕС ожидает, что Россия будет выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Российские власти должны отменить это решение и остановить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. "Мемориал" – международно признанная неправительственная организация, одна из старейших в России. Его деятельность по-прежнему занимает центральное место в защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулировать исторической памятью о политических репрессиях. Понимание зверств прошлого – это ценность, которая должна пользоваться поддержкой и защитой. Ликвидация "Мемориала" станет невосполнимой утратой для россиян и остальной Европы", – заявил он.