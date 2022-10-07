"Интересное понимание слова "мир". В Офисе президента Украины оценили победителей Нобелевской премии мира

Подоляк подчеркнул, что россияне и белорусы не смогли организовать сопротивление в своих странах Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал он.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".

Комитет отметил, что Бяляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года, Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".