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"Интересное понимание слова "мир". В Офисе президента Украины оценили победителей Нобелевской премии мира

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Подоляк подчеркнул, что россияне и белорусы не смогли организовать сопротивление в своих странах
Подоляк подчеркнул, что россияне и белорусы не смогли организовать сопротивление в своих странах
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

После оглашения 7 октября решения присудить Нобелевскую премию мира 2022 года правозащитникам из России, Украины и Беларуси критический пост в Twitter опубликовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – написал он.

Шведская академия присудила Нобелевскую премию мира 2022 года белорусскому правозащитнику, председателю правозащитного центра "Вясна" Алесю Бяляцкому, украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" и российскому правозащитному сообществу "Мемориал".

Комитет отметил, что Бяляцкий, находившийся в заключении с 2011-го по 2014 год и снова арестованный в 2020 году (он находится под арестом до сих пор), является одним из основателей демократического движения в Беларуси, возникшего в 1980-х годах.

Российский "Мемориал", ликвидированный по решению властей РФ в декабре 2021 года,  Нобелевский комитет называет "крупнейшей правозащитной организацией в России".

Контекст:

Нобелевская неделя началась в Стокгольме (Швеция) 3 октября и продлится до 10 октября.

Нобелевский комитет уже объявил лауреатов премии в области медицины и физиологиифизикихимии и литературы.

В понедельник, 10 октября, комитет объявит лауреата Нобелевской премии в области экономики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Беларусь, правозащитники, премия, Нобелевский комитет, Михаил Подоляк
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