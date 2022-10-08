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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Медуза" озвучила "методички" администрации Путина, как российским СМИ освещать взрыв на Крымском мосту

Взрыв произошел утром 8 октября
Взрыв произошел утром 8 октября
Фото: ЕРА

В администрации президента России Владимира Путина рекомендовали российским СМИ освещать взрыв на Крымском мосту 8 октября как "повреждение полотна". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет российское издание "Медуза".

Журналисты утверждает, что, согласно "методичке", российские масс-медиа, в том числе государственные, должны сообщать следующее:

  • делать акцент на том, что мост не разрушен, а "всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях";
  • подготовка к восстановительным работам уже началась;
  • запущены "новые логистические маршруты";
  • работает Керченская паромная переправа.

"Медуза" отмечает, что, судя по сообщениям "РИА Новости", ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

Контекст:

В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Минобороны Украины отреагировало так: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, СМИ, паром, переправа, мост, президент, Крымский мост
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