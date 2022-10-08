"Медуза" озвучила "методички" администрации Путина, как российским СМИ освещать взрыв на Крымском мосту

Журналисты утверждает, что, согласно "методичке", российские масс-медиа, в том числе государственные, должны сообщать следующее:

"Медуза" отмечает, что, судя по сообщениям "РИА Новости", ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются.

Контекст:

В результате взрыва на Крымском мосту разрушены пролеты автомобильной части, загорелся также эшелон, который в это время двигался по находящейся рядом железнодорожной ветке.

В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту.

По версии российских правоохранителей, погибли три человека – водитель грузовика (житель Краснодарского края России) и двое пассажиров находившегося на мосту легкового автомобиля.

Минобороны Украины отреагировало так: "Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост – два пресловутых символа российской власти в украинском Крыму – пошли ко дну. Что дальше по списку, русские?"