Жертвами утренних атак стали не меньше 10 человек, более 60 ранены – Нацполиция

По ее словам, попадания ракет оккупантов были зафиксированы в Киеве и еще 14 регионах страны.
"В общем по состоянию на сейчас можем говорить о 10 погибших и около 60 раненых", – сказала она.
Ранее советник главы МВД Ростислав Смирнов сообщал, что в Киеве известно уже минимум о восьми погибших.
"По состоянию на 8.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы", – написал он.
Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел украинских городов. К этому времени известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Николаева, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.