Жертвами утренних атак стали не меньше 10 человек, более 60 ранены – Нацполиция

По ее словам, попадания ракет оккупантов были зафиксированы в Киеве и еще 14 регионах страны.

"В общем по состоянию на сейчас можем говорить о 10 погибших и около 60 раненых", – сказала она.

Ранее советник главы МВД Ростислав Смирнов сообщал, что в Киеве известно уже минимум о восьми погибших.

"По состоянию на 8.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмированы", – написал он.