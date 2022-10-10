В результате обстрела Киева минимум восемь человек погибли, более 20 ранены – МВД

Российские оккупанты утром 10 октября атаковали Киев и другие украинские города Фото: EPA

"По состоянию на 8.45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли восемь человек и 24 травмировано", – написал он.

По слова Смирнова, из-за ракетного удара также повреждено 15 автомобилей, еще шесть машин сгорели.