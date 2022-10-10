Российские оккупанты атаковали центр Киева. Есть погибшие

В результате атаки есть раненые и погибшие Фото: depositphotos.com

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места", – написал он.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Telegram, что одна из ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской.

Местный Telegram-канал Реальный Киев опубликовал видео, на котором видно сильный дым в месте прилета.

В ГСЧС сообщили Общественному, что в результате прилетов есть раненые и погибшие. Их число пока не уточняется.

Момент взрыв попал в прямой эфир BBC. Фрагмент опубликовало Телебачення Торонто в Telegram.

Геращенко также опубликовал фото с места прилета. Судя по ним, удар пришелся в районе Национального университета имени Тарас Шевченко.