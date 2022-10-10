На Украину направлены 40 "Калибров", 11 кораблей маневрируют у побережья Крыма – ОК "Юг"

По информации командования, на Украину направлены 40 крылатых ракет "Калибров".

"Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Штормовое море может приносить мины. Будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Будьте бдительны и сознательны, не распространяйте панику, поддерживайте и доверяйте Силам обороны", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в командовании поделились результатами о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 9 октября. Так, обстановка в зоне южных регионов, на южнобугском направлении остается "стабильно сложной, но контролируемой".

Оккупанты, по информации командования, наносят удары по позициям ВСУ, а также применяют армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы. При этом тыловые районы атакуются с использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.