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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Украину направлены 40 "Калибров", 11 кораблей маневрируют у побережья Крыма – ОК "Юг"

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11 кораблей флота России маневрируют у побережья Крыма
11 кораблей флота России маневрируют у побережья Крыма
Фото: depositphotos.com

В Черном море 11 кораблей флота России маневрируют у побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличил до шести, из которых два – подводные. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" в Facebook.

По информации командования, на Украину направлены 40 крылатых ракет "Калибров".

"Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши. Штормовое море может приносить мины. Будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно. Будьте бдительны и сознательны, не распространяйте панику, поддерживайте и доверяйте Силам обороны", – говорится в сообщении.

Кроме этого, в командовании поделились результатами о текущей оперативной обстановке на юге Украины за 9 октября. Так, обстановка в зоне южных регионов, на южнобугском направлении остается "стабильно сложной, но контролируемой".

Оккупанты, по информации командования, наносят удары по позициям ВСУ, а также применяют армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы. При этом тыловые районы атакуются с использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1178144152770370/

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Украинская ПВО сбивает от 50% до 70% российских ракет, рассказывал в начале сентября начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью "АрміяInform".

Теги: Россия, Украина, война, корабль, война России против Украины, ракеты, удары, корабли, море
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