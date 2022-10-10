Оккупанты ударили по Харькову. В городе перебои со светом и водой

Утром 10 октября в Харькове зафиксировали три ракетных удара Фото: EPA (архив)

"Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", – заявил Терехов.

Он заверил, что коммунальные службы "делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова".

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

"Ожидаются повторные ракетные удары", – написал он в Telegram.