Оккупанты ударили по Харькову. В городе перебои со светом и водой

"Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение", – заявил Терехов.
Он заверил, что коммунальные службы "делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова".
Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
"Ожидаются повторные ракетные удары", – написал он в Telegram.
Утром 10 октября обстрелам со стороны РФ подверглись Киев, Львов, Днепр, Хмельницкий, Житомир и другие города. Известно, что в столице погибли минимум восемь человек, еще более 20 получили ранения. Данных о пострадавших из других городов пока не поступало.