Оккупанты обстреляли центр Харькова, горит одно из лечебных заведений – мэр

Об этом в Telegram в 00.51 сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.

О серии мощных взрывов в Харькове проинформировала в Facebook советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Россияне наносят удары. Находитесь в укрытиях. Все службы работают", – отметила она.

Через некоторое время Попова в Facebook призвала жителей Харькова "не подходить к окнам".

"Не выходите на крыши и балконы", – указала советник главы Харьковского облсовета.

По информации "Объектива", оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области (РФ), в городе было слышно не менее четырех взрывов, также начался сильный пожар.

Терехов добавил в Telegram в 1.14, что в Харькове, по предварительной информации, горит одно из лечебных заведений, а также нежилое сооружение.

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