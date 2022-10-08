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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли центр Харькова, горит одно из лечебных заведений – мэр

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В результате обстрела оккупантами Харькова начался сильный пожар, сообщили СМИ
В результате обстрела оккупантами Харькова начался сильный пожар, сообщили СМИ
Фото: Олег Синєгубов / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в ночь на 8 октября обстреляли центральную часть Харькова.

Об этом в Telegram в 00.51 сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.

О серии мощных взрывов в Харькове проинформировала в Facebook советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"Россияне наносят удары. Находитесь в укрытиях. Все службы работают", – отметила она.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid02QEgPjwUvPcDM4Lgh7fgVCJcYhAj3L2nrdfxpQ3xGN5UfuB6fyXDX8mq7vrHxkzRhl

Через некоторое время Попова в Facebook призвала жителей Харькова "не подходить к окнам".

"Не выходите на крыши и балконы", – указала советник главы Харьковского облсовета.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid02pm99LTGLZgFhSxNcYZZ6ckkf4KMo7bvKt4iVAe32pyFJrYXbw4z3nuanM2ZdsSGol

По информации "Объектива", оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области (РФ), в городе было слышно не менее четырех взрывов, также начался сильный пожар.

Терехов добавил в Telegram в 1.14, что в Харькове, по предварительной информации, горит одно из лечебных заведений, а также нежилое сооружение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

Теги: Россия, Харьков, пожар, Наталия Попова, Белгород, советник, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, облсовет, взрывы, разрушения, мэр, российские оккупанты
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