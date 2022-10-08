Оккупанты обстреляли центр Харькова, горит одно из лечебных заведений – мэр

Об этом в Telegram в 00.51 сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал он.
О серии мощных взрывов в Харькове проинформировала в Facebook советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
"Россияне наносят удары. Находитесь в укрытиях. Все службы работают", – отметила она.
Через некоторое время Попова в Facebook призвала жителей Харькова "не подходить к окнам".
"Не выходите на крыши и балконы", – указала советник главы Харьковского облсовета.
По информации "Объектива", оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову с территории Белгородской области (РФ), в городе было слышно не менее четырех взрывов, также начался сильный пожар.
Терехов добавил в Telegram в 1.14, что в Харькове, по предварительной информации, горит одно из лечебных заведений, а также нежилое сооружение.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.