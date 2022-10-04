Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова – Терехов

Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков со стороны российских войск Фото: сity.kharkov.ua

"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае – промышленный, а во втором – инфраструктурный объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.

Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила в Facebook, что удары были "сильными" и пришлись, вероятно, по центру города.