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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова – Терехов

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Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков со стороны российских войск
Терехов сообщил о ракетной атаке на Харьков со стороны российских войск
Фото: сity.kharkov.ua

Два объекта в Харькове стали целью очередного обстрела российскими оккупантами. Об этом мэр города Игорь Терехов сообщил 4 октября в Telegram.

"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае – промышленный, а во втором – инфраструктурный объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.

Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила в Facebook, что удары были "сильными" и пришлись, вероятно, по центру города.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/pfbid0yQXMXBbQnPWc9tk4BK2pxUvVjnwPntrCzyvaq2YNiG8XSvs9SFodgwqVndbwYUQ4l

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.

Теги: Россия, Украина, Харьков, оккупация, Харьковская область, артиллерия, вторжение, Игорь Терехов, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, мэр, российские оккупанты
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