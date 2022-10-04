Оккупанты ударили ракетами по двум районам Харькова – Терехов

"Обстрел двух районов Харькова – Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае – промышленный, а во втором – инфраструктурный объекты. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал Терехов.
Советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила в Facebook, что удары были "сильными" и пришлись, вероятно, по центру города.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.
Российские оккупанты целенаправленно бьют по критической инфраструктуре Харькова, и зимой это может привести к большим проблемам, заявили Терехов и Синегубов в интервью "Украинской правде", опубликованном 19 сентября.