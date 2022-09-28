Правительство выделило 70 млн грн на восстановление теплоснабжения в Харькове

"Правительство выделило 70 млн грн на восстановление поврежденной врагом ТЭЦ-3 КП "Харьковские тепловые сети". Это позволит восстановить теплоснабжение для горожан и обеспечить своевременное начало и постоянное прохождение будущего отопительного периода", – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
В результате артиллерийских и ракетных обстрелов ТЭЦ-3 получила значительные повреждения. В частности, разрушены здание котлотурбинного цеха и энергетическое оборудование, повреждены паровые котлы, выведено из строя электрическое оборудование трансформаторной подстанции.
Для восстановления объекта уже разработан план ремонтно-восстановительных работ.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал 8 августа, что в результате одной из атак оккупантов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий облцентра.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, россияне целенаправленно обстреливают ТЭЦ в городе, чтобы сорвать отопительный сезон.
11 сентября стало известно, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5, из-за чего в области пропал свет.