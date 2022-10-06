Оккупанты ночью обстреляли Харьков, на месте прилета произошел пожар – мэр

"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова", – написал городской голова.
По его словам, на месте прилета произошел пожар.
Терехов также добавил, что информация о пострадавших и степени разрушения объекта уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.
В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.