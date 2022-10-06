Оккупанты ночью обстреляли Харьков, на месте прилета произошел пожар – мэр

"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова", – написал городской голова.

По его словам, на месте прилета произошел пожар.

Терехов также добавил, что информация о пострадавших и степени разрушения объекта уточняется.

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