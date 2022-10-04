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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетных ударов по Харькову погибла женщина – ОВА

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Одна из ракет ударила по предприятию в Холодногорском районе
Одна из ракет ударила по предприятию в Холодногорском районе
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате ракетных ударов, которые российские оккупанты нанесли по Харькову минувшей ночью, погибла женщина. Об этом 4 октября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. После полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно, пострадавших нет", – написал Синегубов.

В Новобаварском районе вражеские ракеты повредили критическую инфраструктуру.

"Также возник пожар. Спасатели локализовали последствия. К сожалению, погибла 46-летняя женщина. На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. В частности, Харьков и Харьковская область подвергаются ракетным и артиллерийским ударам оккупантов с первого дня войны – 24 февраля.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибло несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Теги: Россия, Украина, Харьков, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
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